Skandál v Anglii! Hvězdy Arsenalu se na divoké party sjely rajským plynem

Velký mejdan fotbalistů Arsenalu se měl údajně odehrát v srpnu, před startem nové sezony. Skupina Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Mesut Özil, Henrikh Mkhitarjan, Matteo Guendouzi a také Shkodran Mustafi a Sead Kolašinac si podle záznamu, který zveřejnil deník The Sun, užívala v luxusním nočním klubu Tape Club v západním Londýně. A samozřejmě u toho nechyběly dívky, ani alkohol, ale i něco extra...

Ještě větší grády totiž dostal večírek ve chvíli, kdy se na scénu dostaly balónky s oxidem dusným. Özil nabídl nejprve rajský plyn svému spoluhráči Mkhitarjanovi, ten jej odmítl, a tak přišla řada na devatenáctiletého Guendouziho. Kombinace šampaňského, vodky a plynu udělala své a mladý Francouz za hurónského smíchu svých parťáků po pár vteřinách úplně plně odpadl. Podobně dopadl po chvíli i Özil.

Oxid dusný je čím dál oblíbenější inhalační droga, která způsobuje záchvaty smíchu, ale také halucinace, a může mít i nebezpečné vedlejší účinky. V kombinaci s alkoholem může dokonce způsobit i smrt, když lidé, kteří látku vdechnou, upadnou do bezvědomí a zemřou na nedostatek kyslíku.

Držení rajského plynu není dle anglických zákonů protiprávní, a tak hvězdy Arsenalu nečekají žádné trable s policií. Ty by ovšem nastaly ve chvíli, když by se přišlo na to, že oxid dusný prodávali osobám mladším 18 let.

Londýnský klub potvrdil, že celou situaci bude řešit interně a s hráči si o tom promluví i trenér Unai Emery. „S hráči si promluvíme a připomeneme jim, že jsou odpovědní za to, jak reprezentují svůj klub,“ řekl k situaci tiskový mluvčí Arsenalu.

Podle deníku The Sun, který zveřejnil video s fotbalisty, utratila skupinka hráčů The Gunners v nočním klubu okolo 30 tisíc liber (cca 850 tisíc korun) a na party mělo být pozváno okolo 70 žen.