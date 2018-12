Davidová jako Koukalová? Věřím tomu, je to chytrá holka, říká šéf Hamza

Co tedy říct k Markétě Davidové? Potvrdila svůj talent? A třeba ne naposledy?

„Já doufám, že určitě ne naposledy. Je to začátek cesty a je to super pro nás všechny, i trenéry, že se mají o co opřít. Ta perspektiva celého týmu je velká. Egil (Gjelland – trenér) má čtyřletou šanci, řekl že nikam nechce spěchat a to je super.“

V čem je nicméně Davidová jiná než ty ostatní závodníci z minulých let?

„To nechci hodnotit. Je to už jiná generace než Gabča (Koukalová), Verča (Vítková) nebo Ondra (Moravec). Ta děcka mají teď jiné možnosti, vyrůstaly v jiném prostředí, ale myslím, že je to chytrá holka, která má obrovskou šanci, a když bude na sobě pracovat, tak ukázala, že na to má. Pro biatlon je to strašně důležité, máme hned na začátku výsledek a to je ta nejlepší pozvánka pro SP v Novém Městě na Moravě.“

Má třeba stejný potenciál jako Gabriela Koukalová?

„Já to říkám furt, že jo. Uvidíme, jestli bude naplněný nebo ne, rozdíl je malinko v tom, že Makula může být lepší na lyžích, kdežto Gabča byla lepší střelec. Od toho má ale tady lidi, se kterými může na rozvoji pracovat a to je fantastické.“

Co se pak týče marketingového potenciálu, je na tom podobně jako Koukalová v začátcích?

„Nechci řešit marketing. Chci řešit, že je fajn, že biatlon jede dál a to je pro mě podstatné. Makula dobře ví, že když bude úspěšná, tak ten marketing, to je doufám něco, co také umíme, ale teď to není podstatné. Teď je důležité, že si sama sobě dokázala, že tam může být. Přál bych si, aby to nebylo nahoru a dolů, ale ono to tak zákonitě asi v tomhle věku může být.“

Takže by byla chyba, kdyby ji teď lidé v každém závodě viděli jako hlavní českou favoritku?

„Ano, pro biatlon je dobře, že lidi vidí nějakou cestu dál a co jsme říkali, to se naplnilo už v prvním závodě. Ten potenciál týmu je velký.“

Pokljuka je v tomhle takové místo českých perel, že? Před šesti lety tu Koukalová spustila boom, teď Davidová poprvé ukázala svůj potenciál…

„Je to náš takřka druhý domov. Ale nepřeceňoval bych to, Markéta má před sebou obrovský potenciál, ale i velký kus práce. Je to chytrá holka, studuje u toho vysokou školu a je to o životních prioritách. Tohle je ale správný impulz, aby se pro ní biatlon stal prioritou na příštích pár let. Myslím, že ukázala, co v ní může být, teď je na nás na všech, abychom jí poskytli servis, ale nepodceňoval bych ani výsledky Verči a Evičky. Tým je dobře připravený.“