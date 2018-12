Posila Arsenalu sklízí chválu: Hnací motor, NEJ záložník od dob Vieiry!

52letý Keown je odchovancem Arsenalu, strávil tam více než dekádu a slavil tři tituly včetně památné sezony bez porážky. Výkon jeho milovaného klubu proti největšímu rivalovi ho musel těšit. „Kanonýři“ rychle vedli, pak museli skousnout dvě branky rivalů, z nichž jedna přišla po diskutabilní penaltě.

Třemi góly v řadě pak ale klíčový mač otočili, poslední zářez na jejich pažbu přidal Lucas Torreira. Pro jenom 168 cm měřícího středopolaře, který v záloze podal další suverénní výkon, to byla vůbec první trefa v novém působišti.

„Byl to nejlepší výkon, který jsem od záložníka Arsenalu viděl od dob, kdy ve středové řadě řídili show Patrick Vieira a Gilberto Silva,“ smekl Keown ve svém pravidelném sloupku pro britský deník Daily Mail. „Kontroloval střed pole od úvodního hvizdu. Nebál se žádné situace, pořád chtěl míč, vždy chtěl jít do souboje a vymazat potenciální nebezpečí. Vypadalo to, že kdyby mohl, s radostí by odvedl práci za všechny ostatní,“ popsal nadšeně výkon uruguayské hvězdičky.

A nezapomněl vyzdvihnout jeho nejblyštivější moment, gól na 4:2, který dal Arsenalu klid. „Exceloval i směrem dopředu. Dobře čte hru, takže když dostane míč, hned ho chce rozdat útočícím hráčům. Jeho trefa ukazuje, že je to i dobrý zakončovatel,“ vyzdvihl Keown Torreirovy ofenzivní kvality.

Arsenal své rivaly nejen porazil, ale také jim o skóre odskočil v tabulce. Teď je na čtvrtém místě, jen bod za třetí Chelsea a osm bodů za neporaženými lídry z Manchesteru City. A užívá si velkou šňůru, už v 19 soutěžních zápasech v řadě nezažil hořkost porážky. Poslední prohra trápila „kanonýry“ v polovině srpna (2:3 s Chelsea).

„Takové vítězství je velký moment pro Unaie Emeryho,“ dodal Keown na adresu španělského kouče, který v létě převzal povinnosti pro Arsénu Wengerovi. „Od začátku věděl, že musí tenhle tým dostat do varu. Ví, že aby vyhrál trofeje, musí v hráčích probudit všechnu houževnatost a zápal pro hru. Takové vlastnosti měl každý úspěšný tým Arsenalu. V Torreirovi má Emery hnací motor, který určuje laťku co se týká výkonů na hřišti,“ zakončil své hodnocení legendární bek.