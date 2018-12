Ronaldo: CR7? Jsme úplně odlišní. Spojuje nás jen touha dávat góly

Jmenovci Cristiano Ronaldo a Ronaldo Nazario jsou v poslední době čím dál častěji srovnáváni. Mistr světa z let 1994 a 2002 totiž během své kariéry působil, stejně jako nyní CR7, v italské Serii A. Nejprve nastupoval za Inter Milán a později i za městského rivala AC Milán. Navíc oblékal i dres Realu Madrid.

V rozhovoru pro deník Gazzetta dello Sport se nyní Brazilec, který byl známý i díky svému specifickému účesu, pleši s dlouhou ofinou, k srovnávání s Portugalcem vyjádřil. „Vždy mě to pobaví. Srovnávat nás nemá smysl. Jsme tak odlišní,“ tvrdí Ronaldo.

Dokládá to i na několika konkrétních případech. „Především nás odlišuje věk. Jsem o devět let starší. Já hrál v jiné době, než v jaké hraje nyní on. Fotbal se hodně mění a v posledních letech jsou změny rychlejší a rychlejší. Nechci říct, že „má doba“ byla těžší, ale spíše to, že jsem čelil jiným situacím a jiným týmům,“ uvedl.

„Liší se i naše postavení v italské lize. Já přišel do Interu jako hodně mladý, bylo mi 20, a měl jsem prakticky vše před sebou. Cristiano přestoupil do Itálie ve svých 33 letech, tedy jako vyspělý hráč,“ pokračoval ve vyjmenovávání odlišností.

A našly se i další rozdíly. „Jsme určitě více odlišní, než stejní. Dokonce i co se týče role na hřišti a způsobu hry. On hrál dříve zkraje, i když nyní nastupuje uprostřed a blíže k brance. Dostává se k ní ale jinak, i když cíl má nakonec stejný, jako jsem měl vždy já. Chtíč po gólech je to, co nás asi spojuje nejvíce,“ připustil.

Kromě střílení velkého množství branek spojuje oba i to, že během kariéry nasbírali řadu úspěchů. K titulům mistra světa (1994 a 2002), přidal brazilský Ronaldo stříbro z MS 1998, bronz z LOH 1996, prvenství v poháru UEFA s Interem Milán v sezoně 1997/1998 a titul v Poháru vítězů pohárů s Barcelonou (1996/1997). Stal se také třikrát vítězem ankety Fotbalista roku FIFA (1996, 1997, 2002) a vlastní dva Zlaté míče (1997, 2002).

O úspěších jeho portugalského „jmenovce“ netřeba snad ani mluvit, ale ve zkratce můžeme vyjmenovat, že má doma pět Zlatých míčů, titul mistra Evropy (2016) či pět prvenství v Lize mistrů.

Po svém příchodu do Itálie se Cristiano Ronaldo sice chvíli rozkoukával, ale nyní už naplno předvádí svůj um, když ve 14 zápasech Serie A, do nichž nastoupil, nasázel soupeřům 10 gólů a navrch přidal 5 asistencí. O další vylepšení své bilance bude Portugalec usilovat již v pátek večer, kdy jeho Juventus, který vede ligu s náskokem 8 bodů na druhou Neapol, nastoupí na svém hřišti právě proti třetímu Interu Milán.