To bude párty! Tenisový sexsymbol Anna Kurnikovová vlétla do nákupního centra v Miami a zamířila do sekce s tvrdým alkoholem. Z regálů pak vzala deset velkých lahví s vodkou a karton šampaňského.

Co se chystá ruská diva oslovovat? Za pár dní to bude rok, co se jí a zpěvákovi Enriqemu Iglesiasovi narodila dvojčata Nicholas a Lucy. Až půjdou děti spát, tak se dá očekávat velký mejdan na jejich počet. Snad jejich rodiče nebude po ránu příliš bolet hlava.