Proč stále nemá žádného chlapa? Neumannová promluvila o zradě ve vztahu

Prožila si bolestivý rozchod. Kateřina Neumannová měla roky utajený vztah s manažerem Josefem Jindrou, se kterým přivedla na svět dceru Lucii. Kontroverzní podnikatel ale matku svého dítěte podvedl s jinou ženou a „udělal“ si další rodinu.

Navíc Neumannovou uvrtal do funkce šéfky mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci, po němž zůstala sekera kolem 100 milionů korun. Z národní hrdinky se tak stala lyžařka vyvrhelem.

„Už je to všechno hrozně dávno a jsem za to ráda, že je to pryč. Některé věci by si měl ale člověk zapamatovat a nezapomínat je, aby neudělal dvakrát stejnou chybu,“ řekla Neumannová v pořadu TV Prima Sport Star, kde si i postěžovala, že otec Lucie se na výchově finančně příliš nepodílí.

„Loňský rok v Americe byl celý v mé režii. Nebyla to levná věc,“ konstatovala olympijská vítězka, když odpovídala na otázku, kdo hradil studie a tenisové tréninky nadané Lucince. Neumannová odkryla i to nejintimnější soukromí a nastínila, proč stále nemá partnera. „Vždycky se někdo mihne, ale bohužel nic... Říkám si, že už jsme asi divná. Ale je pravda, že já tomu nejdu aktivně naproti.“