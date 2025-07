Kdyby klapl přestup do Boloni před více než rokem, mohl si Martin Vitík v červenomodrém dresu zahrát Ligu mistrů. Stejně jako se Spartou by ale zažil těžké časy. Boloňa v předminulé sezoně pod koučem Thiagem Mottou ohromila, následně ale včetně trenéra přišla o tři klíčové hráče a do milionářské soutěže šla jako celek, co stavěl opět vše od základů.

Konfrontace s Ligou mistrů byla bolestivá. Italové nevstřelili v prvních čtyřech zápasech ani gól a celkově si připsali čtyři prohry, tři remízy a jednu výhru nad Borussií Dortmund. Dle očekávání skončili s takovou bilancí mimo postupové příčky, jen tři místa nad Spartou. Nyní je díky triumfu v Coppa Italia čeká Evropská liga, tentokrát už s Vitíkem v zadních řadách. A dost možná bude řešit podobné problémy jako před rokem.