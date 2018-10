Neumannová o kariéře dcery: Hodiny u kurtů jsou kruté, došlo i na slzy

Než v pátek vyrazila na oběd na Hradě, musela Neumannová zvládnout emotivní rozhovor s dcerou. Po prohraném tenisovém zápase.

„Je to strašný. V dobrém slova smyslu to nikomu nepřeju. Kdyby jezdila na kole, lyžovala nebo běhala, tak by to pro mě bylo podstatně jednodušší. Ale ty hodiny prosezené u kurtů při zápasech…“ usmívala se Neumannová. „A dneska ráno, když jsem s ní nemohla být, pláč do telefonu po prohraném zápase. Takové chvíle jsou opravdu kruté…“

Vyčerpaná a šťastná padá v turínském zlatém cíli a do objetí vítá svou malou dcerku Lucii. Tuhle vzpomínku na životní chvíli běžkařky Neumannové má sportovní národ stále vypálený v paměti. Jenže pro obě aktérky už je to dávný příběh.

„Život jde dál. Přestože si to pamatuje velmi útržkovitě, obě víme, co se událo. Ale spíš si myslím, že na to začne být brzy alergická, v tom smyslu, že kdykoli se jí někdo, kdo nás nezná tolik blízko, na něco zeptá, tak tam vždycky ta otázka je,“ říká Kateřina Neumannová. „Myslím, že ji to bude provázet celým životem, pokud se tedy bude pohybovat kolem sportu a bude v kontaktu s médii. Bude se s tím muset vnitřně vyrovnat. Ten její okamžik tam byl taky, byl nehraný. Ale ona se s tím naučila žít.“

Z té roztomilé holčičky z Turína, která v cíli v růžové bundičce nadšeně objala svou zlatou maminku, je už patnáctiletá slečna. A tvrdě pracuje na svém cíli stát se profesionální tenistkou. Dokonce kvůli tomu studuje a trénuje na Floridě.

„V tuhle chvíli má svůj sen, za kterým si jde, a mojí povinností je jí v tom pomáhat. To nejsou moje sny, to jsou její sny. Já bych v žádném případě své dítě netlačila, aby dělalo něco, co chci já,“ říká maminka Neumannová. Její dcera nemusí snášet dřinu v běžecké stopě, ani trpět věčným srovnáváním se svou slavnou maminkou. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let si sice v tenise udělala jméno československá hráčka maďarské národnosti Marie Neu mannová (později Pinterová), která v kariéře porazila i legendy Billie Jean Kingovou a Martinu Navrátilovou, ale jde jen o shodu jmen.

„Samozřejmě, když byla malá, chtěla jsem, aby sportovala. Sport jsem jí ukázala, v dětském věku to jinak nejde, rodiče musí být vzorem a musí tu cestu ukázat. Ale teď už je dost velká. Kdyby to nechtěla ona, tak to nebude fungovat,“ říká Neumannová. „Já se snažím její kroky korigovat a tu cestu jí buď ulehčovat tam, kde to jde, nebo zrychlit v tom smyslu, že jí můžu maličko pomoct. Já jí neporadím, jak hrát forhend, bekhend, jak vylepšit podání, ale procesy a zákonitosti, které jsou napříč sporty podobné, ty jí přiblížit mohu.“