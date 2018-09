Unikátní setkání hvězd! Jágr, Panenka, Neumannová a další obědvali na Hradě

Sedněte si k televizi a podívejte se, jak se v jednu chvíli protínají slavná jména sportovních generací. Dnes ve Foru Karlín se oštěpařka Dana Zátopková, jejíž velká kariéra začínala těsně po druhé světové válce, potká s Ester Ledeckou, čerstvou zlatou senzací z olympiády v Pchjongčchangu. Uvidí se třeba fotbaloví hrdinové z Chile, Bělehradu či Wembley se zlatými hochy z Nagana.

„Jsem rád, že patřím ke generaci, pro kterou se národní hrdost prosazovala díky sportu,“ říká fotbalista Pavel Kuka, stříbrný z ME 1996.

Přijdou Pavel Nedvěd, Antonín Panenka, Dominik Hašek, Gabriela Koukalová, Jarmila Kratochvílová, Jan Kodeš, Barbora Špotáková, Jan Železný…

Pár jmen jako malá ukázka síly a tradice českého sportu. Tři vrcholné sportovní organizace, Česká unie sportu, Český olympijský výbor a Česká obec sokolská jim všem nyní skládají poctu výjimečnou galashow ve Foru Karlín. V její první části budou vyhlášeny výsledky ankety o největší momenty jednotlivých dekád, které se zúčastnili sportovci, zástupci svazů, novináři, organizátoři velkých sportovních akcí a také veřejnost.

„Bere se to jako zviditelnění sportu. Tahle anketa bude velice důstojná, lidi to bude zajímat,“ pochvaluje si Jan Železný, trojnásobný olympijský šampion a světový rekordman v hodu oštěpem. „Myslím, že kolektivní věci budou u lidí strašně vysoko z toho důvodu, že vítězství jednotlivce je individuální, bere se, že on vyhrál pro nás. Když vyhraje kolektiv, lidi to berou, že jsme my vyhráli. Nagano je fenomén. Je to každopádně společenská akce a má to svůj význam. Je to jednou.“

Koncentrace hvězd na Hradě! Jágr a další legendy u společného oběda 720p 360p REKLAMA

Výsledky ankety budou vyhlášeny v první části večera na kanálu ČT2. Následující galavečer českého sportu v režii bratří Cabanů odvysílá program ČT1.

„Bude to jedinečný večer, organizátorům se podařilo dát dohromady řadu sportovců, kteří jsou legendami. Takovouhle sestavu se asi už nepodaří dát dohromady nikdy,“ říká Petr Dvořák, generální ředitel České televize.

Sportovci si výročí vzniku společného státu připomínali různými akcemi od začátku roku. Olympionici vyrazili na Hry do Pchjongčchangu se znakem stovky na oblečení, ČUS slavila v průběhu roku během vyhlašování sportovců okresů a krajů, Česká obec sokolská v červenci uspořádala úspěšný Všesokolský slet.

Nejlepší sportovci Česka se sešli na Pražském hradě! Přijel Panenka, Nový i Jágr 720p 360p REKLAMA

Oslavy sta let českého sportu: Na co se ve Fóru Karlín těšit? 720p 360p REKLAMA