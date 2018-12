Marpa i Rytmuse chválí celebrity. Mareš přestal dýchat, pobavily „ovce“

Moderátor Leoš Mareš v komentáři u Rytmusova příspěvku na Instagramu

"Váš zápas jsem sledoval bez dechu. Seděli jsme v areně až skoro pod střechou, ale během Vašeho duelu jsem televizní kostku nad vámi ignoroval. Chtěl jsem tu podívanou mít syrovou, jako když obecenstvo shlíželo na gladiátory v dobách starověkého Říma v Koloseu. Dokázali jste přitáhnout pozornost davů. Dokázali jste strhnout publikum. Dokázali jste hrdě a důstojně zakončit roční anabázi plnou očekávání. Byla to show, ale byl to také skutečný sport a to je nejdůležitější. Pánové, díky…"

Byl jsem nahulený, ale ustál jsem to, cení si Rytmus po boxu s Marpem 1080p 720p 360p REKLAMA

Novinář a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný pro deník Sport

"Skvělá show, celebrity, sportovní výkony a narvaná hala, klobouk dolů před organizátory. Přijdu zas, skutečně jsem se pobavil. A jako člověk, který jako jeden z mála z showbyznysu, pardon politiky, bojovým sportům a boxu odborně rozumí, jsem pobaven rozumy ovcí nad průběhem zápasu Rytmus vs. Marpo. Ono to totiž jen vypadá, že to mohl druhý jmenovaný snadno ve druhém, třetím kole ukončit. Byl blízko, ale chtěl bych vidět i lepší borce s narychlo léčenou, sedm týdnu starou čtyřnásobnou zlomeninou žeber. Odborník si všimne, že Marpo si v úvodu druhého kola de facto odboural pravou ruku, dle mého byl na hraně to doboxovat jen levou, nebo vzdát. Ale to jsou záležitosti, které běžný divák nemůže plně hned vyhodnotit. Na to, že boxoval zraněný thajský boxer s fitkorapperem, to byl dobrý zápas, důstojné finále show a šlo od Marpa o skvělý a od Patrika o respektu hodný sportovní výkon. O tom jsem jako znalec a člověk, který se sám chystá vstoupit na scénu coby rohovník, přesvědčen."

Marpo: Rytmus vydržel neskutečné bomby. Výzva od Vémoly? Nesmysly nekomentuji, řekl 1080p 720p 360p REKLAMA

Zpěvák Václav Noid Bárta pro deník Sport

"Skončilo to tak, jak jsem, i všichni ostatní, předpokládali. Musím vyseknout pánům poklonu. I přes všechny kecy rýpalů na netu to byl krásný zápas. Ten, kdo se ocitnul v ringu alespoň při sparingu, musí potvrdit, kolik dřiny na tréninkách oba kluci absolvovali. Marpo měl nádherné druhé kolo, kdy Rytmuse třikrát nahulil, a podle toho si rozvrhl síly. Je to rváč a tvrdej bojovník. Vyhrál zaslouženě, je to můj kámoš a fandil jsem mu. Nicméně Rytmus u mě velice stoupl a klaním se mu za jeho výkon."

1080p 720p 360p REKLAMA Lenny v šatně objímala Marpa. Jsem děsně pyšná, přiznává

VIDEO: Lenny objímala Marpa v šatně. Byla to krev a pot, jsem pyšná, řekla

Pomlácený Rytmus: Ty kokos. Marpo byl hodně ostrý a rychlý

720p 360p REKLAMA Po další Vémolici “Terminátor” vyzval Marpa: Ukážu ti, jaké mám v rukách granáty!

720p 360p REKLAMA Kincl o vyhrocené bitvě s Ondrušem: Kdybych s ním prohrál, tak ukončím kariéru!

1080p 720p 360p REKLAMA Skvělé gesto! Rytmus po bitvě rapperů zašel za Marpem do šatny

1080p 720p 360p REKLAMA Marpo porazil Rytmuse! Slovák zvládl všech šest kol, podívejte se na duel rapperů

720p 360p REKLAMA Rytmus a Marpo přitáhli celebrity. Kdo sledoval exkluzivní řežbu?

720p 360p REKLAMA Vémola zrušil Brazilce a vtipkoval: Budu dělat rozhovor s nejkrásnější reportérkou?

720p 360p REKLAMA Vémola vs. Magon: Český Terminátor umlátil Brazilce ani ne za dvě minuty