Marpo vs. Rytmus. Ty kokos. Marpo byl hodně ostrý a rychlý, řekl Slovák | iSport.cz

Nebyla to žádná oťukávačka pro diváky, soupeř šel do Rytmuse naplno a nechybělo mnoho, aby byl už ve druhém kole konec. Hned třikrát totiž skončil na zemi, přesto se ale k údivu všech dokázal oklepat a v zápase pokračovat. „Měl jsem tam velkou krizi, ale ustál jsem to. Naštěstí jsem si ve třetím kole všiml, že se už vybouchal, tak jsem se vzchopil a řekl si, že to do šestého kola už doboxuju,“ potvrdil Rytmus.

Pro slovenského rappera to byla vůbec první zkušenost v ostrém zápase, to Marpo coby kovaný thajboxer je už mnohem zkušenější. „Musím říct, že byl hodně ostrý a i rychlý. Za tuhle zkušenost jsem strašně vděčný, protože je mi 42 let a dát šest kol před sedmnácti tisíci lidmi podle mě není sranda,“ prozradil Vrbovský.

Skvělé gesto! Rytmus po bitvě rapperů zašel za Marpem do šatny

Ten na samotný zápas trénoval půl roku, předtím s tím žádné zkušenosti neměl a jak sám přiznal, nic lehkého to nebylo. „Děkuju za tuhle možnost. Půl roku jsem na to trénoval a obdivuju každého profesionálního sportovce, který se připravuje na zápasy, dělá váhu a všechny tyhle věci, protože to není žádná sranda,“ řekl.

Rytmus po zápase přišel za Marpem do šatny, kde si oba podali ruce a společně se vyfotili. Podle něj mezi nimi žádná nenávist není a jsou prý normálně kamarády. „Řekl jsem mu, že to byl skvělý zápas a že děkuji za tuhle možnost. Máme spolu song, takže hrát si na to, že se nenávidíme, je podle mě z cesty. Když jsme si řekli, že si dáme fight, tak tam testosteron byl, ale teď je to v pohodě. Jsme kamarádi,“ prozradil.