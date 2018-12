Marpo vs. Rytmus: Návštěva v šatně! Jsem dobitej, řekl poražený Vrbovský | iSport.cz

Nabušený večer plný tvrdých zápasů. Hlavní zápasy galavečera XFN nabídly hned několik velmi zajímavých soubojů. Mezi ty nejočekávanější patřila i bitva o odvetu s Karlosem Vémolou, kterou nakonec bez sebemenších potíží zvládl Patrik Kincl. Ten v prvním kole Petra Ondruše uškrtil technikou rear naked choke a po zápase přiznal, že ho k výhře hnali zejména fanoušci. "Wau, wau. To bylo fakt super. Pro mě něco neskutečného," odpověděl Kincl na otázku, jak se mu atmosféra v největší české aréně líbila.

Stejně nadšený byl i samotný Karlos Vémola, který se do klece postavil vzápětí a stejně jako Kincl i on svůj zápas ovládl hned v prvním kole, na výhru nepotřeboval ani dvě minuty. Podle očekávání dostal soupeře na zem svým pověstným hodem a tam už si zápas pohlídal. "Já jsem si zápas hodně užil. Snažil jsem se od začátku držet tempo, abych fanouškům na konec roku a k Vánocům přinesl to technické KO v prvním kole, jak jsem slíbil," vzkázal.

A Vémola své fanoušky i překvapil. Na konci zápasu vyzval právě Marpa. "Řekl o mně, že nejsem komplexní zápasník, tak má možnost to vyzkoušet. Je mi jedno, jestli v kleci nebo ringu, jestli v boxu, kickboxu nebo thai boxu. Ať si vybere," vzkázal mu.

Natřískaná O2 arena vydržela vřískat až do konce, na poslední dva zápasy se tak během chvilky vyměnila klec za ring a mohlo se pokračovat ve tvrdých bojích. Návratu české boxerské legendy Lukáše Konečného přihlížel například i bývalý pornoherec a boxer Robert Rosenberg, ujít si ho nenechal ani Ivo Rittig, Nela Slováková či Václav Noid Bárta.

"Atmosféra byla suprová. Trochu jsem se toho bál, většina lidí tu byla na MMA a ta další část na poslední zápas. Věděl jsem, že mě publikum úplně nemusí hnát, ale mile mě překvapilo, že opravdu skvěle povzbuzovali," pochválil diváky Konečný.

Rytmus: Řekl jsem si, že to nevzdám

Třešničkou na pomyslným dortu se stal souboj rapperů mezi Rytmusem a Marpem. Český rapper podle očekávání celému zápasu vládl, ve druhém kole poslal hned třikrát svého soka k zemi. Rytmus však ukázal značnou dávku odolnosti a pokaždé se na nohy znovu postavil. Marpo tak vyhrál až po šesti kolech na body.

"Chci vzdát hold Rytmusovi, že ustál neskutečný bomby," řekl v ringu Petřina a uznale se vyjádřil i o atmosféře v hale. "Měl jsem pocit, že je mistrovství světa v hokeji," hlásil, i když v průběhu zápasu se občas ozýval i pískot - jak na občas příliš pasivního Slováka, tak i na Marpa, který svého soka nebyl schopný dorazit. "Řekl jsem si, že to nevzdám," podotkl Vrbovský ke druhému kolu, kdy nebyl daleko od KO.

Po duelu pak zavítal za svým přemožitelem i do šatny, kde mu ještě jednou pogratuloval a společně porovnali šrámy a dojmy. "Jsem dobitej," konstatoval třeba zjevnou pravdu Rytmus...

