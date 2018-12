Marpo vs. Rytmus. Petřina ukázal zranění a smekal. Co Vémolova výzva? | iSport.cz

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Marpo: Rytmus vydržel neskutečné bomby. Výzva od Vémoly? Nesmysly nekomentuji, řekl VŠECHNA VIDEA ZDE

Rytmuse jste nakonec udolal až na body. Překvapilo vás, že vydržel celých šest kol?

„Určitě. Už ve druhém kole byl nahulenej a myslel jsem, že už bude konec. Klobouk dolů před ním, že to vydržel. Stačí se podívat na mou ruku, vydržel neskutečný bomby.“

Co máte s rukou? Je to zlomené?

„Ne, to ne, bude to jenom naražený. Já jsem do zápasu trochu rozbitej šel. Nikde jsem to neříkal, ale dokonce jsem si asi před dvěma měsíci zlomil čtyři žebra. Jsem rád, že jsem vůbec mohl nastoupit. Jak Patrik někde říkal, že mám krátké údery, tak to bylo právě tím, že jsem vůbec nemohl hýbat trupem.“

Co teď cítíte, když už je po všem? Úlevu?

„Spíš mě to hrozně mrzí. Na tenhle zápas jsem se strašně těšil. Byl to první zápas v životě, který jsem si vážně užil. V těch předchozích jsem byl třeba nervózní, ale tohle byl večer mého života.“

Těšilo vás, že se zápas s Rytmusem nesl v přátelském duchu včetně objetí?

„Takhle to bývá vždycky. Před zápasem jsou lidi nas*aní a nabroušení, to musí být, ale po zápase je to jinak. Tohle je sport, není to žádná pouliční bitka. Jsem rád, že to takhle dopadlo.“

Jaký je Rytmus vůbec jako soupeř? Jak byste ho charakterizoval?

„Byl strašně dobře připravenej. Vůbec jsem nevěřil, že vydrží všech šest kol. Navíc zvládl fakt tvrdý bomby. Patrik tu pak říkal, že to chtěl už ve druhým kole odpískat, ale klobouk dolů, že to ustál.“

Byl jsem nahulený, ale ustál jsem to, cení si Rytmus po boxu s Marpem 1080p 720p 360p REKLAMA

A vy jste věřil, že zvládnete vydržet všech šest kol?

„Já jsem trénoval jak kůň, takže jsem věděl, že všech šest kol vydržím. Věděl jsem, že mám tři kola vyhraná, takže jsem v tom čtvrtém trochu povolil, abych se vydýchal a mohl další dvě kola šlapat.“

V jednu chvíli vás rozhodčí napomínal, abyste spolu během zápasu nemluvili. Prozradíte, co jste si říkali?

„On mi říkal: ‚Dobrý na 41 let, ne?‘, tak jsem mu odpověděl, že je to vážně dobrý. To se rozhodčímu asi nelíbilo.“

Co byla Rytmusova nejsilnější stránka?

„Měl nepříjemnou přední. On všude hlásil, že má dobrou ránu ze zadní ruky, což mi nepřišlo, ale přední měl hodně tvrdou. Ale nesundal by mě, ani jsem se pak už nekryl. Já jsem měl na sparingu Spejbla (Ondřej Hutník, pozn.red.) a podobné lidi, kteří mě trápili. Tohle bylo ještě hodně v pohodě.“

Nebál jste se tedy, že vás může nějakou tvrdou ranou překvapit?

„Já už jsem věděl, že mě žádná jeho rána nevypne, tak jsem se i přestal krýt. Mám totiž docela tvrdou hlavu. Teď mě bolí jenom klouby, na obličeji nic.“

Říkal jste, že jste měl k Rytmusovi respekt. Měl jste ho už v době, kdy jste mezi provazy vstupoval?

„Já mám respekt ke každému, kdo tam vleze. Zažil jsem strašně moc internetových pisálků, kteří by tam nikdy nevlezli, takže klobouk dolů před každým, kdo do toho jde. Tu dřinu, která to všechno provází, totiž už nikdo nevidí.“

Skvělé gesto! Rytmus po bitvě rapperů zašel za Marpem do šatny 1080p 720p 360p REKLAMA

Ve druhém kole jste už slavil výhru a dokonce jste i v oslavě zahodil chránič zubů. Bylo pak těžké se zase myšlenkami vrátit do zápasu?

„Já jsem si to spletl. V thajském boxu jsou totiž jen tři počítání a konec. Jak profi box tolik neznám, tak mě to trošku překvapilo.“

Nikdo vás na to před zápasem neupozornil?

„On tu byl totiž docela mejdan, tak jsem to asi přeslechl.“ (směje se)

Vy jste zvyklý spíš na thajský box, jaký ten přechod byl?

„Pro mě to byla vlastně taky taková premiéra. Potřeboval jsem se předělat ze zaťatého thajboxera na boxera a to je něco úplně jiného. Měl jsem v plánu začít pořádně tlačit od druhého kola, ale tehdy jsem vycítil možnost knockoutu, tak jsem za tím šel. Možná to bylo zbytečně brzo. Nemám za sebou ale čtyřicet zápasů a tedy ani tolik zkušeností.“

Karlos Vémola vás po svém zápase vyzval. Zaregistroval jste to?

„No já jsem myslel, že Karlos už bude v UFC.“ (směje se)

A vzal byste s ním zápas?

„To vůbec nebudu komentovat, to jsou úplný nesmysly.“

Lenny v šatně objímala Marpa. Jsem děsně pyšná, přiznává 1080p 720p 360p REKLAMA

Jak jste si užíval ovace v zaplněné O2 areně i v brzkých ranních hodinách?

„Je to něco neskutečného. Jsem rád, že lidi vydrželi až do konce. Chtěl bych všem strašně poděkovat, protože jejich fandění mě hrozně hnalo dopředu. Aby tím žila celá republika? Nic podobného jsem ještě nezažil. Fakt jsem měl pocit, že je dnes Nagano.“

Někteří fanoušci ke konci zápasu začali pískat. Neburcovalo vás to ukončit zápas co nejdřív?

„Pískali? Vážně? To jsem vůbec nezaregistroval. O tomhle to ale vůbec není, je to můj zápas a já si ho korigoval, jak jsem chtěl. Jsem rád, že to nakonec bylo na šest kol. Taková šestikolová válka. Být to na pár úderů a konec, tak z toho máme ve finále všichni ho*no.“

Celý večer byl hodně dlouhý a dohrávalo se až dlouho po půlnoci. Bylo pro vás těžké udržet koncentraci?

„Je to troku os*r, protože jsem tu byl už od pěti. Kdyby se zápas konal třeba o tři hodiny dřív, byl bych víc nabušenej.“

Máte toho teď tedy oba dva dost?

„Já jsem docela v pohodě. Jsem unavenej, mám těžká ramena a rozbité ruce, ale jinak v pohodě. Někdy se po koncertě cítím hůř. Paradoxně mě po koncertech bolí hlava víc. Nevím, čím to je, asi tím chlastem.“ (směje se)