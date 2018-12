Marpův trenér: Výzva od Vémoly? Usmíváme se tomu, ale kdo ví... | iSport.cz

Šestikolová válka! Tak popsal bitvu s Rytmusem český rapper Marpo. Nechybělo však mnoho a bylo po zápase už ve druhém kole. Tam byl totiž Vrbovský počítán hned třikrát a nastaly zmatky. Petřina je totiž kovaným thajboxerem, tam by znamenal podobný scénář konec zápasu, v boxu to však pravidlem nebývá. Marpo i tak začal slavit a dokonce zahodil svůj chránič na zuby, který po několika okamžicích museli jeho trenéři zase hledat, aby se mohlo pokračovat.

Až o přestávce mezi druhým a třetím kolem Marpovi vysvětlili, kde se stala chyba. „V ringu totiž hrozně nadával, že má být konec a toho konce se dožadoval. Tak jsem mu musel říct, že to v profi boxu neplatí a že se musí další kolo vydýchat,“ řekl s úsměvem na rtech vyhlášený trenér pražského X gymu.

Jirkovský, kterému se mezi bojovníky přezdívá Masta, také prozradil, že spolupráce s Marpem nebývá vždy jednoduchá. „Mohl by nás víc poslouchat, ale chápu, že je hodně emotivní. Všechny plány vždycky končí prvním úderem. Trošku jsme počítali, že může přijít nějaký malý zkrat a Ota si to pak stejně udělá po svým. V pauzách jsem mu pak musel vysvětlovat, aby dělal, co má,“ smál se. Všechny plány vždycky končí prvním úderem,“ upozornil.

Stejně jako jeho svěřenec si i Jirkovský trochu rýpl do Rytmuse, který svého soka před zápasem kritizoval. Na otázku, jestli byla taktika využít Rytmusovy špatné obrany zadní rukou, odvětil: „On přece tvrdil, že umíme jenom krátké údery.“ Vzápětí ale slovenského rappera pochválil. „Překvapil mě, že se po těch třech počítání ještě vzchopil a byl docela i nebezpečný. Je to pravý válečník. Vůbec jsem to nečekal a za tohle získal můj respekt,“ vzkázal mu.

A jaké teď mají s Marpem plány dál? Zůstanou u boxu? „Nejsem si jistý, jestli bude chtít v tomhle pokračovat, ale má to rád. Myslím, že to splnilo svůj účel. Zápas to byl dobrej, Rytmus předvedl i docela dobrý box. Takže uvidíme, co přijde. Zaslechl jsem tam nějakou výzvu od Karlose Vémoly, čemuž se zatím trošku usmíváme, ale kdo ví, co bude,“ naznačil.

A vidět Vémolu s Marpem třeba v zápase podle pravidel thajského boxu by rozhodně stálo za to…

