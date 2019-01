Sledovaná dvojka si náramně užívala Atlantiku. On, s postavou, jež by se mohla do kamene tesat, si svoji holubičku, oblečenou jen do titěrných bikin, hlídal jako osobní strážce. Nehnul se od ní na krok. Celé Floridě chtěli hlásit: My se prostě milujeme!

Virginie z oblíbeného seriálu Drápy svého svalovce rozpalovala každým svým pohybem. Když totiž byla ve vodě, oceán nebyl zdaleka tím jediným, co se vlnilo. A právě hereččino pozadí na jejího hřebce působilo jako vábnička.