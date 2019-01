Osočený gólman se brání: Nacistické gesto? Nikdy! Mával jsem na fotografa

Nejednu otázku vyvolal příspěvek německého fotbalisty Maxe Meyera. Třiadvacetiletý ofenzivní záložník v sobotu přidal na svůj instagramový profil fotografii z týmové večeře jeho aktuálního klubu Crystal Palace. Na první pohled si ničeho zvláštního nelze všimnout. Banda hráčů s úsměvem na tváři si vyrazila do londýnského podniku, aby oslavila hubené vítězství v FA Cupu nad Grimsby, které hraje v Anglii čtvrtou nejvyšší soutěž. Až v úplném pozadí snímku vás něco zarazí.

To „něco“ má na starosti brankář momentálně čtrnáctého celku Premier League Wayne Hennessey. Na fotce pózuje se zdvihnutou pravou rukou, levou dlaň má s nataženými prsty umístěnou v oblasti mezi ústy a nosem. Více než nápadně tak jeho gesto působí jako nacistický pozdrav.

Tuto přirozeně nabízející se variantu však později sám velšský reprezentant dementoval. „Včera večer jsme měli s týmem večeři a vzniklo několik fotek. Mával jsem a křičel na člověka, který nás fotil, aby se s tím vypořádal. Ve stejný čas jsem si dal ruku nad ústa kvůli tomu, aby se hlas lépe rozlehl,“ podal své vysvětlení prostřednictvím Twitteru jednatřicetiletý strážce brány „Eagles“.

