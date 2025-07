Návrat domů se nečekaně urychlil! Opavský šéf: Opravy po povodních? Cesta do pekla a zpět

Podle původních předpokladů se měli na svůj stadion vrátit přesně rok po ničivých povodních. Nyní je však velmi pravděpodobné, že opavští fotbalisté už nebudou muset cestovat na domácí zápasy do Dolního Benešova. „I v komunikaci s asociací a Tomášem Bártou se snažíme domluvit na tom, abychom se mohli na opavský stadion vrátit už 26. července. Tento týden budeme mít ze všech stran definitivně potvrzeno, že by se měl tento plán stát skutečností,“ líčí Tomáš Hůlovec, předseda představenstva SFC.

Zbytek podzimní části v hlučínském azylu, jaro v Dolním Benešově. Fotbalová Opava má za sebou tuze náročnou sezonu, skutečně po všech stránkách. Ve druhé lize ukopala třinácté místo, záchranu si definitivně zajistila až v předposledním kole.

Sportovní ambice zkrátka musely jít stranou. Téměř všechny síly Slezané upínali k opravám zpustošeného stadionu, hradilo je Statutární město Opava. „Finální cena oprav bude známa až v průběhu podzimu, nicméně určitě se bavíme o 40 milionech korun. Myslím si, že částka je i vyšší. Také v současné době městu naskakuje práce, stav areálu je složitý,“ popisuje Tomáš Hůlovec.

Nyní ovšem všechno směřuje ke šťastnému konci. Slezský FC se na svůj stadion s velkou pravděpodobností vrátí už v příštím víkendu při druhém kole Chance Národní Ligy. „Stále nemůžeme využít zázemí hlavní tribuny, což je pro nás to nejdůležitější. Z tohoto důvodu se uvažovalo, že i začátek nové sezony odehrajeme v Dolním Benešově. Nicméně snažili jsme se to vymyslet tak, aby byl areál provozuschopný,“ prozrazuje šéf klubu. „Po jednáních a vstřícnosti ze strany LFA to vypadá, že se dohodneme za využití určitých výjimek oproti standardním regulím.“

Poslední rok byl pro opavský fotbal náročný. Jak vůbec opravy po neočekávatelné přírodní katastrofě probíhaly? „Byla to cesta do pekla a zpět. V podstatě totální renovace a rekonstrukce. Začalo to odstraňováním bahna z veškerého povrchu a uvnitř kabin. Pohled na trávník, z něhož bylo dva měsíce moře, byl hodně depresivní. Ale když už jsme tam pak viděli nový trávník, všichni jsme začali cítit, že se návrat blíží. Už jsme viděli světlo na konci tunelu,“ vzpomíná Hůlovec.

Navzdory složité situaci vycházel klub fanouškům vstříc. Na zápasy v Dolním Benešově snížil vstupné, byť v porovnání příjmů a výdajů celkově tratil vyšší jednotky milionů. Hůlovec proto vítá nové generální partnerství s firmou Simply You Pharmaceuticals.

„Jsme rádi, že se nám povedlo přivést takhle silného hráče. Co se týče stability klubu, je to velká pomoc. S rozpočtem jako takovým pořád zůstáváme na naší cestě. Snažíme se naplňovat naši vizi o tom, jak by se měl opavský fotbal profilovat,“ líčí předseda představenstva.

Artis a Zbrojovka? Extrém

Opava by se v nadcházející sezoně ráda držela v horní polovině tabulky. Ambice na postup se zatím odkládají, hlavní je nic neuspěchat. „Klub na to musí být připravený strukturou i zázemím. Výhled postupu tam směrem dopředu máme, ale jedna věc je plánovat a druhá konat. To, co se během jednoho roku stalo s brněnskými kluby, jsou věci, které naší cestě překážejí. My radši zůstaneme konkurenceschopní ve druhé lize, než abychom třeba neočekávaně postoupili a za rok zase spadli,“ míní funkcionář.

Vstup movitých akcionářů do Zbrojovky a Artisu kvalitu druhé ligy povýší, ostatně právě brněnské kluby budou jejími jednoznačnými favority. „Soutěž teď bude určitě nejsilnější v historii. Jsou v ní týmy, které by byly finančně ve středu tabulky první ligy,“ má jasno trenér Roman Nádvorník, jenž v průběhu jara nahradil odvolaného Tomáše Zápotočného.

„Tohle, co nastalo, je samozřejmě extrém,“ říká Martin Latka, místopředseda představenstva zodpovědný za sportovní úsek. „Můžeme to slyšet i z prvoligových klubů. Velice kvalitní a dobré prvoligové kluby mají dneska problém udržet hráče. Ale buďme rádi, že lidé do fotbalu vstupují, a že tam dávají peníze.“

Novou sezonu začne Opava v pátek v Příbrami. O týden později vyzve, už pravděpodobně doma, nečitelné České Budějovice. „Soupeře budeme tahat z klobouku, protože nevíme, s kým přijedou. Příbram má plno nových hráčů a Budějovice mají každý den jinou sestavu, takže je těžké se k tomu vyjadřovat,“ ví Nádvorník.