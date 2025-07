Pro většinu závodníků je hlavním sdělením v cíli desáté etapy, že konečně přichází na řadu volný den. Pro fanoušky cyklistiky je ale důležitou zprávou, že se mění nositel žlutého dresu. Není to však nikdo z hlavních favoritů, kdo by vysvlékl Tadeje Pogačara, ale irský klasikář Ben Healy. Tomu se podařilo dostat do denního úniku, který si vybudoval tak velký náskok, že už je peloton nedojel. Irův náskok je 29 sekund. Etapový triumf oslavil vítěz letošního Gira Simon Yates.