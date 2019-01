Křičí slastí! Neuvěříte, jaká je nová vášeň snowboardistky Samkové

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Sporťákovo KO: Kayova klika a Haškovo zdravé sebevědomí

Jak na to přišlo, že jste si oblíbila otužování?

„Tomík (pozn.: bývalý skikrosař Tomáš Kraus) mě naočkoval do otužování a teď už chodím pravidelně i do Vltavy nebo do Labe u nás ve Vrchlabí.“

To vás k tomu musel napoprvé asi donutit.

„On mě nedonutil. S takovým svým nadšením mě přesvědčil, že to bude něco skvělého. Je pravda, že jsme se už otužovali ve studené vodě před rokem v Argentině. Řekli jsme si, že když jsme na nejjižnější části, tak musíme vlézt do oceánu. Tak jsme tam párkrát vlezli a Tomáš mi říkal, že chodí pravidelně se otužovat, ať to zkusím taky.“

Že jste otužování podlehla, uvidí i televizní diváci ve vašem cestopisu Alpami nejen za sněhem, který měl ve středu premiéru.

„Právě během natáčení jsem začala a byla to taková kolektivní radost. Myslím si, že na horách je to trochu jednoduší. Všude okolo krásné prostředí a čirá voda. Je to hezčí, než lézt do vody v Praze. Nic proti Vltavě, ale v Bráníku kolem vás plave nutrie, a pak na druhý straně labuť a kachny všude okolo…“

Kolik minut vydržíte pobýt v ledové vodě?

„Jsem otužilec začátečník. Byla jsem ve vodě skoro tři minuty v těch dvou stupních. Ve čtyřstupňové vodě vydržím i ty čtyři minuty. Chodím podle toho, jak se ten den cítím. Je to krásné. Kluky z týmu hecuju, protože oni jsou tak trochu ubrečený. Prý je to ta nejhorší věc na světě. Já tam sedím a křičím, že je to nádhera.“

Jaké to bylo poprvé, když jste do studené vody vlezla?

„Nebylo to úplně příjemné. Víc jsem se rozdýchávala, ale teď už tam vlezu a jsem klidná. Po čtrnácti dnech, kdy jsem byla nemocná, jsem do vody vlezla a bylo to trochu přísnější…“

Nemocná? Takže otužování vás od nachlazení neuchránilo?

„Neříkám, že člověk nemůže být nemocný, ale buď člověk tu nemoc zvládne, nebo není tolik nemocný. Teď jsem byla nachlazená po dvou letech.“

Takže lidem otužování doporučujete?

„Je to skvělý, dělejte to taky. Vltava má teď v Praze Bráníku dva stupně a super.“