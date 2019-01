Nadávky, řev i kopance! Otec tenistky Cibulkové to schytal od řidičky, kterou naboural

Brzy bylo rušno. A to hlavně kvůli ječáku poškozené! „Dostal jsem smyk a naboural do paní v autě přede mnou. Měla asi slabou chvilku, možná na ni dolehly Vánoce, nebo stres… Nevím. Začala na mě křičet, vřískat, kopala mi do auta,“ popisoval střet pro web Šport24.sk Cibulka.

Celou dramatickou scénu natočil náhodný svědek. Hysterická žena dala otci slavné tenistky co proto. Verbální útok div neokořenila i tím fyzickým. „Nevěděl jsem, jestli ji mám utišit, nebo na ni začít taky křičet. Zkrátka to byla nepříjemná situace,“ přiznal Cibulka.

O uklidnění vyhrocené situace se postarali až strážci zákona. „Lidi přivolali policii, která ji zpacifikovala. Událost jsme sepsali, dostal jsem pokutu a to je všechno,“ pokračoval. „Udělal jsem chybu, nedobrzdil jsem. Auto bylo pojištěné, takže se to bude řešit přes pojišťovnu,“ dodal Cibulka po nezáviděníhodné scénce.