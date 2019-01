Rekonstrukce útoku na Kvitovou: Pustila teplou vodu... Pak vytáhl zelený nůž!

08:21 Zvoní venkovní zvonek, na němž je uvedeno jméno tenistky. Kvitová: „Prosím?“ Mužský hlas: „Je paní Kvitová doma? Jdu na revizi kotle.“



08:23 Ona mačká »bzučák« a vychází z bytu na chodbu. „Já ale kotel nemám,“ říká při setkání. „Jedná se o horkou vodu,“ vysvětluje muž v čepici a s černou brašnou přes rameno. Kvitová si vybavuje, že správce domu o nějaké kontrole před časem mluvil, ale chce se ujistit a píše mu zprávu. Později neví, zda ji odeslala.



08:25 »Revizor« si před vstupem do bytu nasazuje modré igelitové návleky. Po příchodu do koupelny žádá Kvitovou, aby pustila teplou vodu. Když tak učiní, přikládá jí zezadu pod bradu kuchyňský nůž zelené barvy.



08:26 Útočník něco říká, Kvitová si ale později nedokáže vybavit co. Je v šoku. Levou rukou se pokouší ostří odsunout, pravou ruku, v níž drží mobil, má někde u rukojeti. Muž nožem prudce trhá a páře Kvitové levačku od palce až po malík.



08:27 Kvitovou sráží silná bolest do kolen. Několikrát se natahuje po mobilu, který upustila, muž, který se k ní sklání, ho ale vždy odstrčí. „Nechtěl jsem vám ublížit,“ tvrdí. „Tak mě pusťte, potřebuju do nemocnice,“ prosí Kvitová. „Potřebuju čas, potřebuju čas,“ reaguje on.



08:32 Útočník zahrazuje cestu ke vchodovým dveřím, ale jinak Kvitové připadá, že je celou situací zaskočený a jedná zmateně. „Co vlastně chcete? Peníze?“ ptá se. „Tak jo,“ souhlasí muž. „Kolik?“ „Kolik máš?“ „Dám vám deset tisíc.“



08:34 Muž souhlasí. Kvitová prochází kolem něj do chodby, sahá do kabelky u vchodových dveří a z peněženky vytahuje 10 tisíc korun. Muž bankovky bere a odchází, Kvitová vytáčí tísňovou linku 112. Do paměti se jí zarývá útočníkův obličej, hlavně jeho hnědé oči. Těch si na lidech vždy všímá jako prvních.