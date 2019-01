Jágr vytáhl svoji Veroniku do víru velkoměsta: Bez úsměvů, bez dotyku!

Sedli si naproti sobě, objednali jejich velice oblíbené sushi a společně popíjeli čaj a vodu ze skleniček na víno. Z jejich výrazu však bylo patrné, že tady něco nehraje, vždyť se na sebe pořádně ani neusmáli!

Jarda, jenž měl i uvnitř nasazenou hučku do čela (asi aby ho nikdo nepoznal) se dle svědků pokoušel Verču rozchechtat svými tradičními vtípky, jenže na blondýnku prý tentokrát nic nezabíralo...

A tak když oba dojedli, místo hledání společných témat raději popadli mobily a začali řešit vlastní věci. Kopřivová svůj e-shop s oblečením, Jágr zase jako majitel veškeré náležitosti okolo hokejového Kladna.

Chladno však bylo i venku. A to nejen co se týče teploty, která byla v devět večer pod nulou. Jak Veronika, tak i Jaromír rozhodně neměli oblečení do takové zimy. Jenže se ani nechytili za ruce, natož aby se vzájemně zahřáli. Hokejovou terminologií řečeno: 2 minuty za NEdržení!

Inu, jak Blesku sdělil jejich blízký přítel už před Vánoci: „Situace se u nich mění každou chvíli. Dneska bouře, blesky a zítra může svítit sluníčko.“