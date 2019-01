Rok bez Jágra v NHL. Vzpomněli si na něj a odhalili historku o Metallice | iSport.cz

NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČI 1. Connor McDavid 119

2. Mikko Rantanen 112

3. Nathan MacKinnon 109

4. Nikita Kučerov 107

5. Jevgenij Malkin 102 NEJLEPŠÍ STŘELCI 1. Alexandr Ovečkin 54

2. Patrik Laine 50

3. Connor McDavid 48

4. Nathan MacKinnon 46

5. David Pastrňák 43 NEJLEPŠÍ NAHRÁVAČI 1. Blake Wheeler 78

2. Mikko Rantanen 78

3. Nikita Kučerov 75

4. Connor McDavid 71

5. Brent Burns 69 NEJVÍCE BODŮ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI 1. Tampa Bay 117

2. Winnipeg 112

3. Nashville 112

4. Toronto 111

5. Boston 110 NEJSTARŠÍ HRÁČI V LIZE 1. Matt Cullen 42 let

2. Zdeno Chára let 41

3. Roberto Luongo let 39

4. Joe Thornton let 39

5. Patrick Marleau let 39