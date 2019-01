Klíma: Nevím, proč mi Růžička nebral telefon. Jágr ať už radši nehraje | iSport.cz

Chomutovský kápo Vladimír Růžička je naštvaný na vašeho syna Kevina, že nedorazil na první přípravu po Silvestru. Proč se nedostavil?

„Mám na to trochu jiný pohled než Vláďa. V úterý po obědě jsme se s Kevinem domluvili, že se z Chomutova vrátí zpátky do Kadaně a o víkendu už bude hrát znovu za nás. V ten moment jsem volal Růžovi, poprvé, podruhé, znovu. Ale nebral mi telefon. Kdyby to zvedl, mohli jsme si ušetřit zbytečný humbuk. Kevin neudělal nic špatně, neporušil žádnou smlouvu. Tu má v Kadani, do Chomutova byl zapůjčený na střídavý start. My si ho stáhli zpátky a odteď nastoupí za Trhače.“

Čili není pravda, co tvrdí Růžička, že váš syn měl být na úterním tréninku Pirátů?

„Jak říkám, hned co jsme si v Kadani ujasnili, že se Kevin vrací, chtěl jsem zavolat Růžovi do Chomutova naše rozhodnutí, na které máme právo. Proč mi ovšem nebral telefon, to nevím. Nevolal jsem mu jednou nebo dvakrát, ale mnohokrát, což je dohledatelné. Samozřejmě že Růžovi muselo být jasné, že Kevin už u něj hrát nebude, proto zřejmě nereagoval dvě hodiny na moje telefonáty.“

Kevin sám nechtěl pokračovat v Chomutově?

„Nechtěl bych mluvit za něj. Faktem je, že během měsíce nedostal v Chomutově jediný signál, jak to bude dál. Od nikoho ani slovo. Přiznal mi, že ho to zarazilo. Návratu do Kadaně se nebránil.“

Vladimír Růžička zmiňoval údajnou dohodu, že 7. ledna si obě strany poví, co dál.

„Nevím, jak na tohle datum Růža přišel. My jsme Kevina dávali Chomutovu 5. prosince na měsíční zkoušku.“

Jágr? Zdraví máte jen jedno...

Zarazilo vás, že vám dlouholetý kamarád nebral telefon?

„Nevím, z jakého důvodu jsme se spojili až po čtvrté hodině. Tím pádem jsem Růžovi nemohl tu informaci podat dřív, než měl Chomutov sraz na zimáku. Lidi od nás mi říkali, že jsem mu měl napsat textovku. Na to jsem opáčil, že jsem s Růžou hrál na všech možných frontách skoro celý život.