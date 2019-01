Králové českých dekád v NHL. Jágr vládl 30 let. Teď je tu Pastrňák! | iSport.cz

Od příští sezony začne šestá dekáda NHL, do které se zapisují i Češi. Největším fenoménem je Jaromír Jágr, který se držel na výsluní ve třech etapách, tedy prakticky 30 let. Nebyl to jen hokejista, měl velký přesah do jiné sféry. V Síni slávy je například sklenice burákového másla, na které legendární útočník dělal reklamu. Brána nejlepší hokejové ligy se za ním zaklapla před rokem. Nový král? Vsaďte si na Davida Pastrňáka, on je muž přítomnosti i budoucnosti. Přečtěte si v článku, jak populární "Pasta" přebírá vládu, zároveň jsme pro vás shrnuli pět dekád s českými hokejisty v NHL. Kdo vládl v dané desetiletce, TOP 5 bodování, počty Čechů či statistiky brankářů.