„Na konci prázdnin jsem hodně zhubla, a určitě to nebylo zdravou cestou. Asi bych vrátila svůj život do doby, než jsem zhubla, ale bohužel už se tento krok nedá vzít zpátky. Teď se musím vypořádat s následky,“ naznačila Bára v magazínu Sport Star na TV Prima, že jí život znepříjemňuje anorexie.

„Jsem k sobě tvrdá a zčásti jsem si to způsobila sama. Na druhou stranu hraje velkou roli i okolí, protože i když je člověk jakkoli silný, tak určitou dobu dokáže žít v té své bublině, slupce, kterou má tvrdou. Ale ta se postupně odlamuje, až to všechno praskne, a vy si říkáte, já už to takhle dál nechci,“ svěřila se mladá slečna.

Je srdečně upřímná jako biatlonová královna Koukalová, která se »prala« a upozornila na stejný problém. „Obdivuju ji za to, co udělala. Vrcholový sport není zdravý. Žene vás k tomu, abyste byli nejlepší. Tak musíte žít na hraně a spadnout z ní je hrozně snadný.“

Kvůli zdravotním komplikacím nebylo jisté, jestli zvládne začátek sezony. Nejvíc ji podpořila rodina a kouč Martin Koukal, mistr světa a bronzový olympionik. „Můj život je z extrému do extrému, buď je zrovna skvělý a všechno je jako v pohádce, a pak je to strašný a mám pocit, že už to nemůže být horší. Ty pády a vzestupy jsou těžké,“ kývla Bára.