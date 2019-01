To Gábina koukala! Manžela vyděsila tak, až mu přirození létalo vzduchem

Gabča přesedlala na literaturu i na televizi. „Je součástí mojí povahy uvádět lidi do rozpaků,“ culila se »bavička« Gábina v nedělním pořadu Koptashow. Jak ukázala sledovanost, povedlo se jí to u 669 000 diváků.

„Na zimní přípravu za mnou přijel manžel, který se mě několikrát dotazoval na ubytování, kde bydlíme, jak to tam vypadá. Říkala jsem mu, že je to tam celkem fajn, hezký, akorát že tady jsou nějaký larvy všude na pokoji,“ odstartovala Gabriela své líčení kanadského žertíku.

A vzápětí přidala lechtivou cílovou rovinku. „Já jsem koupila jednu takovou sklenici, byli to pražení červi. No a za další den nato jsme se vzbudili a já jsem mu nasypala ty červy takhle jako pod polštář, všude. Teď se najednou vzbudil a já: Jéžíšmarjá. Samozřejmě že mi to udělalo radost. Teď on vyskočil, no vidět takhle vysoko (ukázala rukou ke stropu) jeho pánský přirození letět, to vám řeknu, to se jen tak člověku nestane,“ vyřkla pikantní pointu Gábina. No a Petr jí v publiku s gustem zatleskal…