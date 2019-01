Hvězdná porota: Plíšková získá grandslam, co Federer či Berdych? | iSport.cz

Experti Sportu skládají střípky tenisové sezony 2019: jak se bude dařit Čechům, hvězdám či nadějím? • FOTO: Koláž iSport.cz Tenisté se teprve dostávají do provozní teploty. Další veledlouhá sezona jim začala ani ne dva týdny zpět. Rok 2019 je rozdrcen na mnoho doposud neznámých dílků. Deník Sport oslovil experty, kteří se pokusili jednotlivé části poskládat a vytvořit tak předčasnou mozaiku. Výsledek? Pro Serenu Williamsovou by neměl být problém dosáhnout na vytoužené grandslamové číslo 24, to Roger Federer bude mít zisk dalšího titulu z majoru velmi těžký. Z mladých pušek pak zazáří Řek Stefanos Tsitsipas. Projděte si odpovědi Ivety Benešové, Bohdana Ulihracha, Kláry Koukalové, Jiřího Nováka, Jaroslava Navrátila a Vladislava Šavrdy.

Probudí se konečně po dopingovém trestu Maria Šarapovová? Ruská tenistka Maria Šarapovová se po návratu spíš trápí • Foto Profimedia.cz Iveta Benešová „Pořád patří k nejlepším hráčkám na okruhu. Samozřejmě hodně záleží, jak na tom bude zdravotně, protože věk už hraje určitou roli. Má toho hodně za sebou, třeba operace ramene ji omezuje při servisu, což je proti lepším hráčkám nevýhoda. Herně na to ale určitě má.“ Bohdan Ulihrach „Ženský tenis je hod korunou, nikdy nevíte. Ale už hraje přes rok a půl, tak si myslím, že se ke svým nejlepším časům už nedostane. Něco může vyhrát, ale velký titul to podle mě nebude.“ Klára Koukalová „Považuji ji za obrovskou legendu a má můj obdiv, ale už jsem slyšela z více stran, že bez meldonia to není úplně ono. A když se podívám na její výsledky, tak nějak třetí sety úplně nezvládá, což se dříve nestávalo. Každopádně se trápí. Úplně už jí na grandslam nevěřím.“ Berdych je v Česku nedoceněný. Plíšková je na řadě s grandslamem Jiří Novák „Nevím, jestli se po dopingové pauze dokáže ještě naplno vrátit. Ono se to nezdá, ale když člověk vypadne z tempa, tak je to ohromně znát. Když se na vrchol nedostane tuto sezonu, tak už asi nikdy. Ale u holek je cesta nahoru jednodušší. Stačí vyhrát jeden turnaj a už je v top 10.“ Jaroslav Navrátil „Je to jedna z nejzkušenějších hráček, ovšem na druhou stranu je tam průbojné mládí. Bude to mít těžké, stejně jako většina starších hráček. Mladých tenistek je ještě mnohem více než u mužů. Je ale velice kvalitní, nejdůležitější je, aby se jí vyhnula zranění.“ Vladislav Šavrda „Mám pocit, že ji bojovnost opouští. Svět šel kupředu a ona se, možná i s přičiněním té pauzy, trochu zadrhla na tenisu, který se hrál dříve, a už to na dřívější suverenitu nestačí. Obávám se, že na vítězství na grandslamu už to není.“ Názor Sportu „V dubnu bude Šarapovové 32 let, tenis hraje profesionálně od svých čtrnácti. Zdá se, že už ji pomalu opouští elán a snad i motivace. Navíc zdravotních potíží má čím dál víc, za posledních 12 měsíců odehrála jen 30 utkání. Na velký výsledek stále má, na konstantní udržení na vrcholu ne.“

Vyhraje Serena Williamsová letos grandslam a vyrovná rekord Margaret Courtové, jenž čítá 24 trofejí? Americká tenistka Serena Williamsová • Foto ČTK Iveta Benešová „Myslím, že ano. Sama doufám, že se jí to povede, protože jsem její fanoušek. Jedná se o nejlepší hráčku všech dob. Tlak je na ni obrovský, ale hladová je na grandslamy vždy, má extra motivaci. Kdybych měla říct, kde rekord dorovná, tak to bude Wimbledon.“ Bohdan Ulihrach „Podle mě určitě. Bude to letos. Ani bych se nedivil, kdyby to bylo hned v Austrálii. Na ní je vidět, že chce, i když by se na to už mohla vykašlat. Není sice nejmladší, ale ten chtíč je patrný.“ Klára Koukalová „Serena je jiný level, určitě to klapne. Hlavně je vidět, že když jí o něco jde, tak je nervózní, takže jí to není jedno. Motivaci v sobě furt má, takže jí věřím.“ Jiří Novák „Podřídí tomu úplně vše, protože v zásadě může hrát jen čtyři turnaje za rok, když to přeženu. Jí je jedno, jestli bude první na světě, pátá nebo padesátá. Grandslam bude chtít vyhrát, na což kvalitou má.“ Jaroslav Navrátil „Minimálně jednu šanci na získání rekordního grandslamu loni promarnila. Speciálně na US Open. Ale když bude připravená, a především motivovaná, tak svým tenisem mezi ženami vyčnívá. Má na to, aby jeden dva grandslamové tituly letos udělala.“ Vladislav Šavrda „Přesto, že jí vůbec nefandím, hlavně pro její exces z US Open, tak si myslím, že potenciál u ní stále je. Má lepší údery a větší sílu než ostatní. Dle mého grandslam ještě vyhraje.“ Názor Sportu „Loni začínala po porodu a velkých zdravotních obtížích od nuly a stejně udělala dvě finále ze tří grandslamů, k nimž nastoupila. Záleží jí jen na majorech, i ve svých 37 letech je odskočená od zbytku světa. Minimálně na metu 24 titulů se letos dostane.“ Los Australian Open: Berdycha prověří loňská senzace, Kvitová proti Slovence

Vybojuje některá z českých tenistek po pěti letech grandslamový titul v singlu? Petra Kvitová se chlubí v Prostějově wimbledonskou trofejí • Foto Michal Beránek (Sport) Iveta Benešová „Určitě to není nereálné. WTA scéna mi přijde hodně otevřená. Posledních osm grandslamů mělo osm různých šampionek. I naše holky mají velkou šanci. Pro Petru Kvitovou je nejschůdnější Wimbledon, ale asi bych více favorizovala Karolínu Plíškovou.“ Bohdan Ulihrach „U Petry Kvitové člověk neví. Může prohrát s někým neznámým v prvním kole, záleží na tom, jaký tlak si na sebe nastaví. Karolína Plíšková ukazuje na grandslamech pozvolné zlepšení, postupně nakukuje do pokročilejších fází turnajů. Ta podle mě může uspět všude.“ Klára Koukalová „Myslím si, že je to možné. Nejvíc věřím Petře Kvitové na Wimbledonu. Třeba v Austrálii je to pro ni těžké, protože je tam velké vedro, což jí úplně nesvědčí. Karolíně zase věřím na US Open. Tam je rychlý povrch, a to jí sedí. Čili v Londýně a New Yorku je možnost.“ Jiří Novák „Rozhodně na to Petra Kvitová a Karolína Plíšková mají. Petra už má dva tituly z Wimbledonu, nemusí nikomu nic dokazovat, ale třetí trofej by byl takový bonus v její kariéře. Plíšková je kompletní hráčka z absolutní špičky, kdyby jí turnaj sedl, tak ho může vyhrát.“ Jaroslav Navrátil „Doufám, že se holky v letošním roce prosadí. Petře Kvitové se v poslední době na grandslamech nedařilo, ale měla dobrou přípravu. Obě s Plíškovou mají na to, aby se do konečných kol na majorech dostaly.“ Vladislav Šavrda „Petra Kvitová je zvláštní kapitola. Když jí turnaj sedne, má sebedůvěru a jiskru, vyhrát může. Zhubla, vypadá sportovně a jde jen o to, jakou má chuť a bojovnost. Karolína už byla ve finále, zvládá těžké okamžiky. Není vyloučené, že grandslam získá, ale musí to být brzy.“ Názor Sportu „Typem pro grandslamové triumfy je spíš Kvitová, o její motivaci a zápalu pro tenis teď ale panují dohady. To Plíšková je stále hodně ctižádostivá, systematicky na sobě pracuje a má před sebou veliký cíl. Pokud by se to některé z českých hvězd mělo povést, tak spíš Plíškové.“ Plíšková si zoufala a rozmlátila raketu. K titulu pomohla slova trenérky

Která z mladých mužských hvězd bude nejvíce zářit? Alexander Zverev se stal nejmladším vítězem Turnaje mistrů od roku 2008, kdy závěrečnou akci sezóny vyhrál jeho finálový soupeř Novak Djokovič. • Foto Reuters Iveta Benešová „To je těžké říci. Mladé tenisty tolik nesleduji.“ Bohdan Ulihrach „Například mladí Rusové jsou hodně silní. Chačanov nebo Medveděv. Tito hráči mohou potrápit velké hvězdy. Na vítězství na grandslamu to zřejmě nebude, ale klidně může na těchto velkých turnajích dojít k překvapení.“ Klára Koukalová „Zaregistrovala jsem například Tsitsipase, který hraje výborně. Celkově ale přichází nové generace, která tomu dává něco navíc. Mají šanci se pořádně ukázat, ale dokud bude hrát Federer, Nadal a spol., tak to budou mít ohromně těžké.“ Jiří Novák „Momentálně ještě nevím. Mezi mladé se dá stále počítat Zverev, který vyhrál v listopadu Turnaj mistrů. Jinak ale těžko říct, jak se mladí mohou prosadit. Generace Federerů a Hewittů byla v jejich věku úplně někde jinde.“ Jaroslav Navrátil „Nejvíce se mi z mladých líbí Tsitsipas. Ten má velký potenciál. Určitě bych nezatracoval ani Chačanova, který v loňském roce udělal velký pokrok. Na předních místech v žebříčku jsou hráči, kterým je přes třicet let a tito noví hráči je v dohledné době nahradí.“ Vladislav Šavrda „Výborných mladých hráčů je teď opravdu velká hromada. Ať už je to Shapovalov, Chačanov, Tsitsipas nebo De Minaur. Za Američany zase válí Tiafoe nebo Fritz. Určitě někdo z nich zamíří do top 10. Hodně mě v jednom zápase zaujal Chačanov.“ Názor Sportu „Po hubených letech je skvělých mladíků celá řada. Chačanov vyhrál na podzim v Bercy, Lendlův svěřenec Zverev Turnaj mistrů. Největší šanci by ale mohl mít Stefanos Tsitsipas, rodák z Atén s famózním jednoručným bekhendem.“ Tenisové vyhlídky: Berdych a jeho největší výzva, velká neznámá Kvitová

Další Fed Cup pro Českou republiku? Český fedcupový tým s pohárem pro vítězky po triumfu nad Američankami • Foto Michal Beránek / Sport Iveta Benešová „Věřím jim. Je to týmová soutěž a Česká republika má v singlu i deblu obrovskou kvalitu. Ostatní státy mají jen jednu dvě skvělé hráčky, ale ani je třeba vůbec nedotáhnou do reprezentace. Většina tenistek Fed Cup vynechává, v tom máme sílu, je zde chuť hrát. Šance je.“ Bohdan Ulihrach „Na začátku bude záležet na tom, jestli přijede Halepová (Češky hrají úvodní kolo s Rumunskem). Jde také o to, koho nasadí do Fed Cupu Spojené státy. Jde o hodně věcí.“ Klára Koukalová „V této soutěži ohromně záleží na tom, jaká přijede sestava. To jsme viděli při posledním finále, kdy to ze strany amerického týmu nebylo úplně ideální. Ale když budou hlavně Petra Kvitová a Karolína Plíšková hrát, tak tam je obrovská šance.“ Jiří Novák „Máme tým na to, abychom Fed Cup vyhrávali... nechci říkat kolik let. Záleží na tom, jestli holky budou chtít reprezentovat. Když člověk má v týmu Kvitovou, Plíškovou a první deblový pár světa, tak se nabízejí jen ty největší cíle. Mají na to titul obhájit a přidat ještě dalších x titulů.“ Jaroslav Navrátil „Tým bude trochu oslabený koncem Báry Strýcové, která je vynikající singlistka i deblistka, a Lucky Šafářové. Takže jde o to, jestli se ty ostatní nejlepší hráčky v týmu sejdou. Když tomu tak bude, tak mají na to titul obhájit, ale i ho vyhrát opakovaně.“ Vladislav Šavrda „To, že skončily Bára a Šafi, byť to byly holky, které Fed Cup držely řadu let, není klíčový faktor. Základnu máme velikou. Stále máme dvě tenistky z top 10, navíc Kateřina Siniaková zvládla poslední finále výborně. Jsou zde také Vondroušová či Bouzková.“ Názor Sportu „Ohromně záleží na ochotě hrát u Plíškové s Kvitovou. Druhé jmenované bude již 29 let, ta především by se měla soustředit víc na individuální cíle. Existuje ale slušná pravděpodobnost, že by tým mohl v případě úspěchů hrát celý rok doma, což šanci na obhajobu zvyšuje.“ Kvitová po dalším triumfu: Nekončím, ale mladším holkám dáme prostor 720p 360p REKLAMA

Bude Novak Djokovič pokračovat ve své jízdě z druhé poloviny sezony 2018? ANKETA: Kdo byl zahraničním sportovcem roku 2018? 720p 360p REKLAMA Iveta Benešová „V té absolutní špičce si velké tituly rozděluje čtyři pět hráčů. A Djokovič mezi ně rozhodně patří. Novak se loni na začátku lehce trápil, ale je to výborný hráč. Boje o trofeje budou rozmělněné mezi tenisty absolutní špičky.“ Bohdan Ulihrach „Těžko se hledá někdo, kdo by ho mohl ohrozit. Murray zřejmě ne, Nadal měl teď znovu zdravotní problémy. Ale až přijde duben, tak on si vyhraje to svoje Monte Carlo, taky Řím, Barcelonu a nakonec Paříž. Všude jinde bude favorit Djokovič.“ Klára Koukalová „Sledovala jsem, že se ohromně zlepšil. Věřím mu. Je to frajer.“ Jiří Novák „Je to v zásadě jen na něm. Když bude mít chuť a bude zakouslý, tak je to podle mě nejlepší hráč na světě. Pokud mu vydrží zdraví, tak na vrcholu ještě chvilku pobude.“ Jaroslav Navrátil „Myslím si, že stoprocentně. Bude dobře připravený, a hlavně psychicky naladěný. Má velké cíle. Jeho neuspokojí semifinále, nebo dokonce finále grandslamu. On jde po metách, což jsou pro něj vítězství. A podle mě na to určitě má.“ Vladislav Šavrda „Zde je důležitá jen jedna věc, a to hlad po vítězství. Tenisová zapálenost Djokoviče opustila, když se rozešel s koučem Mariánem Vajdou, což ho stálo část kariéry. S Mariánem mu nyní obnovená spolupráce funguje, má chuť. Myslím si, že to bude jeho sezona.“ Názor Sportu „Momentálně je jasně nejlepším hráčem světa, vlastní 14 grandslamů a jde mu o to, aby své jméno vytesal co nejhlouběji do historie. Dva grandslamy letos pravděpodobně vyhraje.“ Úžasné SBOHEM! Štěpánek zdolal Djokoviče, přijel za ním Agassi i Čech

Má Roger Federer ještě šanci získat trofej z turnajů velké čtyřky? Roger Federer s Belindou Benčičovou porazili Serenu Williamsovou a Francise Tiafoa • Foto ČTK Iveta Benešová „Hrozně bych mu to přála. Věřím, že na to má i ve svém věku. Předvádí skvělé výkony. Ví, jaké turnaje pro něj mají smysl a má jasno v tom, jak trénovat a co dělat se svým tělem.“ Bohdan Ulihrach „Federerovi moc nevěřím. Všechna čest, ale věk se neodpáře. Nemyslím si, že by měl uspět třeba potřetí za sebou v Austrálii.“ Klára Koukalová „Obdivuji ho! Nedokážu si představit, že bych v jeho věku ještě vůbec hrála. Četla jsem, že by to mohla být jeho poslední sezona, takže bych mu fakt přála, aby ještě nějaký grandslam vyhrál. Paříž to asi nebude, ale ve Wimbledonu ho vidím jako vítěze.“ Jiří Novák „Platí to stejné jako u Sereny. Neodepisoval bych ho. Když se mu sejde los a forma, tak může grandslam klidně vyhrát. Pokud to nebude Austrálie, tak se tak může stát klidně na Wimbledonu či US Open. Bude to mít ale těžší a těžší, protože léta nezastavíte.“ Jaroslav Navrátil „V letošním roce na to ještě má. Nevím, jestli to bude Australian Open, ale ve Wimbledonu by mohl vyhrát. Na druhou stranu je zde ohromné zlepšení Djokoviče. A myslím si, že může nastat trochu ústup Rafy Nadala, protože zdravotních problémů má hodně.“ Vladislav Šavrda „Hraje tenis bez velké námahy, což ho předurčuje k tomu, že může i v jeho letech kvalitně zápasit na kurtech. Ale jestli má na to vyhrát sedm zápasů na tři vítězné sety za sebou? Nejsem si jistý. Když bych si měl vsadit, tak řeknu, že ne.“ Názor Sportu „Pole favoritů houstne, mladých vlčáků, kteří mohou Federera ohrozit, je čím dál víc. Navíc Djokovič je znovu v plné síle. V srpnu bude Švýcarovi 38 let. Letos určitě oslaví stý titul z okruhu ATP, na jednadvacátý grandslam ale těžko dosáhne.“ Federer v slzách! Promluvil o svém kouči, který zemřel na líbánkách