Fotbalový sen se rozplynul! Bolt sekl se sportem, míří do úplně jiné sféry

Vstoupil mezi legendy „královny sportů“ – atletiky. Drží individuální světové rekordy ve sprintu na 100 i 200 metrů, ale v milovaném fotbale to Usainu Boltovi nevyšlo.

K nastartování dráhy profesionálního fotbalisty byl blízko. Trénoval dva měsíce s australským týmem Central Coast Mariners. V říjnu 2018 se dokonce Boltovi podařilo vstřelit dva góly v přípravném utkání proti Macarthur South West United. Ani ty mu ale k delší kariéře nepomohly. V listopadu totiž klub opustil poté, co se s vedením nedohodl na financích před eventuelním podpisem smlouvy.

„Bylo to zábavné, když se to dělo. Nevím, co přesně říct, ale asi jsme na to šli špatnou cestou,“ řekl po svém odchodu z Mariners Jamajčan. „Během života se učíte. Byla to dobrá zkušenost. Opravdu moc jsem si užil, že jsem mohl být členem týmu,“ dodal.

Kromě australského celku se o podpis smlouvy s nejrychlejším mužem planety pokoušela také maltská Valleta. Její zájem však Bolt odmítl s tím, že by klub nemohl splnit jeho mzdové požadavky.

Jamajčan, který ukončil svou atletickou kariéru v roce 2017, se objevil na hřišti také s norským Stromsgodsetem a německou Borusií Dortmund, ale v těchto případech šlo pouze o trénink.

Svůj fotbalový sen nyní Bolt opustil a jeho kroky povedou do jiné oblasti. „Přecházím do odlišné sféry. Mám mnoho věcí v jiných odvětvích a chci udělat vše pro to, abych byl teď dobrý business man,“ prozradil.