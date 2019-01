Australian Open: Kvitová je v semifinále, čeká ji senzace Collinsová | iSport.cz

V grandslamovém semifinále byla Kvitová naposledy v roce 2014, kdy vyhrála podruhé v kariéře Wimbledon. Na Australian Open se mezi nejlepší čtveřici dostala jen v roce 2012. Pokud by turnaj vyhrála, stane se zároveň světovou jedničkou.

V repríze nedávného finále turnaje v Sydney Kvitová v úvodním setu naprosto dominovala a získala ho za 28 minut. "Začala jsem rozhodně lépe než ve finále v Sydney," připomněla Kvitová, že v Sydney úvodní set prohrála 1:6.

Druhá sada byla výrazně vyrovnanější. Bartyová byla suverénní při svém podání a Kvitová začala více chybovat. Dvojnásobná wimbledonská šampionka ale oba brejkboly australské tenistky odvrátila a v deváté hře při první šanci na returnu udeřila. Proměnila hned svůj první brejkbol a vzápětí brejk při svém servisu potvrdila.

Svou vítěznou sérii prodloužila na deset zápasů. "Ve druhém setu se dokázala vrátit zpátky, ale nakonec jsem to dotáhla. Mým úkolem bylo nedat jí šanci, aby hrála svoji hru, a to se nakonec povedlo," řekla Kvitová.

Po Australian Open může Kvitová poprvé v kariéře stanout na vrcholu žebříčku. Její postup znamená, že o post světové jedničky určitě přijde Rumunka Simona Halepová. Kvitové může k posunu do čela stačit i účast v semifinále, ale bude záležet na vývoji ve druhé polovině pavouka, kde se budou hrát čtvrtfinále ve čtvrtek. Vedle Plíškové se mohou stát jedničkou také Japonka Naomi Ósakaová a Ukrajinka Elina Svitolinová.

Kvitová by byla světovou jedničkou bez ohledu na svůj výsledek v semifinále, pokud by Ósakaová vypadla ve čtvrtfinále a do finále by se nedostala Svitolinová, ani Plíšková. Kdyby byla ve finále Ósakaová, Svitolinová, nebo Plíšková, musela by Kvitová k posunu na post světové jedničky Australian Open vyhrát.

Danille Collinsová: z univerzity mezi profesionálky

Nenasazené překvapení turnaje Danielle Collinsová z USA porazila v úvodním čtvrtfinále Rusku Pavljučenkovovou 2:6, 7:5, 6:1. Collinsová pronikla do semifinále grandslamu po pěti vyřazeních v prvním kole. Pětadvacetiletá Američanka do roku 2016 hrála jen na univerzitě, až pak se stala tenisovou profesionálkou.

V Melbourne hraje životní turnaj, v osmifinále porazila světovou dvojku Němku Angelique Kerberovou. Dnes sice prohrála první set a v tom druhém přišla o vedení 5:2, ale od stavu 5:5 ve druhé sadě získala sedm her za sebou a v rozhodujícím setu povolila soupeřce jen jeden game.

České finále ve čtyřhře nebude

Nejvýše nasazený pár Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vypadl ve čtvrtfinále. České tenistky prohrály ve dvou tie-breacích s australsko-čínským párem Samantha Stosurová, Čang Šuaj. Do semifinále naopak postoupily Markéta Vondroušová s Barborou Strýcovou, které porazily dvakrát 6:4 turnajové pětky Andreju Klepačovou a Mariu José Martínezovou.

Dvojnásobné grandslamové šampionky z uplynulé sezony Krejčíková a Siniaková ani v jedné sadě neudržely náskok. V té úvodní vedly 5:3, ale při podání Krejčíkové ji v desáté hře nedotáhly do konce a zkrácenou hru ztratily. Obdobný průběh měla i druhá sada, v níž elitní český pár odskočil na 5:3, ale vzápětí ztratil podání Siniakové. Češky měly ještě za stavu 5:4 dva setboly na returnu, ani jeden z nich však neproměnily a tie-break znovu prohrály.

Na úvodním grandslamu sezony tak nedojde na ryze české semifinále. S přemožitelkami Krejčíkové se Siniakovou se nyní utká narychlo složený pár Vondroušová Strýcová, který vyřadil další nasazené tenistky. Tentokrát to byla slovinsko-španělská dvojice Klepačová, Martínezová.

Řecký bůh Tsisipas je v semifinále

Po vyřazení obhájce titulu Federera zvládl další zápas čtrnáctý nasazený Tsitsipas. Dvacetiletý Řek dnes porazil 7:5, 4:6, 6:4 a 7:6 Španěla Roberta Bautistu a poprvé v kariéře postoupil do semifinále grandslamu.

Dosud bylo jeho grandslamovým maximem osmifinále loňského Wimbledonu. Může ho čekat druhý nasazený Španěl Rafael Nadal, který ale má své čtvrtfinále s Američanem Francesem Tiafoem ještě před sebou.

Výsledky:

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Tsitsipas (14-Řec.) - Bautista (22-Šp.) 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Collinsová (USA) - Pavljučenkovová (Rus.) 2:6, 7:5, 6:1,

Kvitová (8-ČR) - Bartyová (15-Austr.) 6:1, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Stosurová, Čang Šuaj (Austr./Čína) - Krejčíková, Siniaková (1-ČR) 7:6 (7:2), 7:6 (7:4),

Strýcová, Vondroušová (ČR) - Klepačová, Martínezová (5-Slovin./Šp.) 6:4, 6:4.

Smíšená čtyřhra - 2. kolo:

Ram, Krejčíková (3-USA/ČR) - Kubot, Swiateková (Pol.) 6:3, 4:6, 10:5.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Lehečka (ČR) - Wendelken (Brit.) 6:2, 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo:

Forejtek, Svrčina (3-ČR) - Klopper, Montsi (JAR) 5:7, 6:4, 10:7.