Mrazivý vzkaz hvězdné posily z letadla, které nedorazilo: Fakt se bojím!

Vypadalo to jako pohádka. Emiliano Sala v sobotu přestoupil z Nantes do Cardiffu a těšil se, že si zahraje Premier League. Také pro klub se jednalo o velkou událost, vždyť šlo o jeho historicky nejdražší posilu. Vše je ale nakonec jinak.

Argentinský fotbalista byl totiž na palubě letadla, které v pondělí večer zmizelo nad Lamanšským průlivem. Nyní se objevila na webu deníku Daily Mail šokující nahrávka zprávy, kterou vyslal Sala přes WhatsApp skupině blízkých přátel z letadla. V pozadí nahrávky je dokonce slyšet nastartovaný motor letounu a je tedy otázkou, zda ji poslal ještě před vzletem, nebo již v době, kdy bylo letadlo ve vzduchu.

„Ahoj, moji bratři, jak se máte šílenci? Kluci, jsem hrozně unavený. Byl jsem v Nantes a dělal vše naplno. Nikdy jsem nepřestal, nikdy. Teď jsem v letadle, které vypadá, že se za chvíli rozpadne a jsem na cestě do Cardiffu. Je to bláznivé, ale zítra to začíná. Odpoledne mě čeká trénink s mým novým týmem. Tak jak se máte? Pokud o mě nebudete mít za hodinu a půl nějaké zprávy, nevím, jestli by neměli poslat někoho, aby mě našel. Jak já se bojím,“ uvedl.

Z těchto slov vskutku mrazí. Jakoby nejdražší posila v historii Cardiffu podvědomě tušila, že se v blízkých minutách něco přihodí.

Rodina fotbalisty zoufale doufá, že dostane nakonec pozitivní zprávy. „Nic nevím. Nemohu tomu věřit. Zoufale doufám, že všechno dobře dopadne,“ uvedl otec útočníka Horacio Sala.

„Pokud mluvím za sebe, tak si myslím, že není šance, že v této chvíli ještě žijí. Voda je hrozně studená a i kdyby přežili případný pád, tak by chlad vydrželi zhruba hodinu,“ řekl John Fitzgerald, ředitel společnosti specializující se na záchranné akce.

Poté, co byly v úterý večer pátrací akce přerušeny kvůli tmě se ve středu ráno znovu rozjely. „Pokračujeme v hledání. Dvě letadla budou prohledávat oblast, kde by pravděpodobně mělo zmizelé letadlo být. Pátrat budeme také v okolí Alderney a přilehlých ostrovů. Jakmile budeme mít bližší informace, poskytneme je," ujistila guernsejská policie.