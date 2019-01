Látal po divokém roce: Problémy snad přitahuji. Trnava jde bohužel do kytek | iSport.cz

V polovině prosince porazil Fenerbahce, poděkoval hráčům za fantastický podzim, vyklidil svůj hotelový pokoj v tribuně stadionu a odjel domů na Hanou. Nyní si Radoslav Látal užívá odpočinek, ale v rozhovoru pro deník Sport přiznává, že jej konec v Trnavě stále mrzí.

Když jste rekapituloval rok 2018, neoznačil jste se za smolaře? Dařilo se, ale v Brestu jste musel skončit za podivných okolností s Diegem Maradonou, teď v Trnavě zase něco podobného...

„Už jsem si někdy říkal, že ty problémy snad přitahuju. (usmívá se) Ale pro mě to byl krásný rok, získal jsem nějaké trofeje nebo cíle, na které jsem nikdy předtím v kariéře nedosáhl. V Bělorusku to byla obrovská zkušenost, pak jsem se rozhodoval mezi dvěma nabídkami, zvolil jsem riskantnější Trnavu. Díkybohu to vyšlo, zažil jsem nejhezčí období. I s nějakou kvalitou a šířkou kádru se nám podařilo projít celou kvalifikací až do základní skupiny Evropské ligy. Odehráli jsme za půl roku 36 zápasů, před klukama smekám. Táhli to do úplného závěru. Akorát mě mrzí ten konec...“