Druhá svatba a třetí dítě! Skokan Mazoch se ženil den před osudovým datem

Jak jste se s vaší manželkou poznali?

„Přes sociální sítě. Brouzdal jsem po internetu a najednou tam na mě vyskočila Bohunka. Oslovil jsem ji a domluvili jsme se, že spolu půjdeme na procházku. A tehdy jsme se viděli úplně poprvé naživo. Na druhé schůzce jsem ji políbil a byla ruka v rukávu. Jak se říká, tak první polibek rozhoduje o všem.“ (smích)

Věděla tehdy, že jste bývalý skokan na lyžích a vnuk olympijského vítěze?

„Kdyby si mě nevygooglila, tak neví. Pak chtěla osobně poznat někoho, o kom se kdysi hodně mluvilo.“

Nevadilo jí, že už jste jednou rozvedený a máte z prvního manželství dvě dcery?

„Když jsme si psali, tak jsem ji narovinu řekl, že mám dvě děti a o dalším dítěti jsem v tu chvíli už neuvažoval. Tehdy jsem tedy kvůli tomu u ní moc šancí neměl. Když jsme se ale lépe poznali, přestal jsem se bránit dalšímu dítěti a Bohunka alespoň jedno dítě chtěla.“

A nakonec se to podařilo a navíc se dočkáte syna.

„Když přišla, že je těhotná, tak jsem byl nadšený a to jsme ani ještě nevěděl, že to bude kluk. První co jsem ji hned řekl, bylo, že bude svatba. Určil jsem i datum 19. ledna, protože má moje mladší dcera Vanesa narozeniny, tak abych na to nikdy nezapomněl“ (smích)

Druhý den 20. ledna je pro vás osudové datum. Oslavujete, že jste se před dvanácti lety podruhé narodil a zároveň je to už sedm let od úmrtí vašeho dědečka Jiřího Rašky.

„Babička po svatbě říkala, že je za nás ráda, ale moc si to neužívala, protože druhý den si připomínala sedm let od smrti dědečka. Ale je to i šťastné výročí, protože jsem tenkrát přežil těžký pád.“

Jaká byla vaše svatba?

„Byla to moje druhá svatba, tak už jsem nic nepřeháněl. Sešli jsme se v úzkém rodinném kruhu kolem pětadvaceti lidí v místním penzionu bez elektřiny se svíčkami na stolech, aby to bylo romantické. Večer pak šli všichni domů. Takže se nepilo a nehodovalo až do rána, jak bývá zvykem.“

Kdy očekáváte narození syna?

„Abych neměl těch dvacítek málo, tak termín je stanovený na 20. května. Podle doktora by to v ten den mělo opravdu být.“

Byly vaše dcery nadšené, že budou mít bratříčka?

„Mladší Vanesa jásala a Viktorka je taky spokojená, že bude mít brášku. První, kdo to z rodiny věděl, byly právě holky. Dva měsíce jsme to měli jako společné tajemství.“

Takže to neprozradily ani vaší bývalé ženě Barboře?

„Ne. Ta se to dozvěděla až později. Nic proti tomu neměla a byla úplně v pohodě. Také má přítele a bydlí společně s dcerami. S Bárou máme vztah na perfektní úrovni, co se týká výchovy dětí.“

Co vás nyní zaměstnává?

„Zastupuji sportovní klub Jedličkova ústavu a připravuji charitativní projekt Koloběžka Cup, který se v červnu uskuteční v Praze, a pak i v Beskydech na Pustevnách. Doufám, že dorazí co nejvíc lidí, protože to je akce pro dobrou věc a zároveň pro lidi, že se budou hýbat a udělají i něco pro sebe.“

Loni jste i úspěšně kandidoval v komunálních volbách.

„Ano. Jsem u nás ve Frenštátě pod Radhoštěm zastupitel a předseda sportovní komise. Uvidím, jak mi to půjde, ale zatím jde všechno dobrým směrem. Chci pozvednout sport ve Frenštátě, aby lidé a hlavně děti mohli sportovat.“