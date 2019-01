Co teď čeká poraženou hrdinku Kvitovou? Nejtěžší chvíle od přepadení!

Už finálová prohra s Naomi Ósakaovou (6:7, 7:5 a 4:6) Petru hodně vzala. „Nevím, kdy to přebolí. Když proměnila mečbol, došlo mi, že už nemám šanci to otočit. Na lavičce na mě všechno dolehlo. Chtěl jsem hrozně vyhrát,“ vysvětlovala slzy, které se jí draly bezprostředně po zápase do očí.

Tento týden bude ještě pro Petru tradiční. V pondělí se na rychlo otočí v Praze, kde se setká s novináři, aby následně odcestovala na turnaj do Petrohradu. V Rusku, kam ji bude doprovázet místo trenérů její kamarádka, bude obhajovat loňský triumf. Pak už ale přijde horor.

Po dvou stáních u brněnského soudu, z kterých byla řádně omluvena, bylo hlavní líčení odročeno na 5. a 6. února. A tam už tenistka musí vypovídat. Její přítomnost si obhajoba vyžádala. „Petra je připravena a rozhodnuta vypovídat. Vypovídat určitě bude,“ zopakoval několikrát její mluvčí Karel Tejkal. Přitom je zřejmé, že ji v soudní síni čeká traumatizující zážitek...

Potkat se tam může tváří v tvář s obžalovaným Radimem Žondrou, který ji měl v jejím prostějovském bytě přepadnout a pořezat. Známý recidivista svoji vinu striktně odmítá. Naposledy se s pomocí řady svědků snažil u soudu dokázat, že v době prostějovského přepadení zrovna pracoval na stavbě v Napajedlech.

Kvitová se však teoreticky může nepříjemnému setkání vyhnout. „Pokud poškozená navrhne, aby výpověď probíhala v nepřítomnosti obžalovaného, soud její návrh zváží,“ připustila tuto možnost mluvčí brněnského soudu Eva Angyalossy.