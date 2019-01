Milionářka se srdcem i holka odvedle. Co dělá z Kvitové světovou hvězdu? | iSport.cz

Vedle fotbalového brankáře Petra Čecha, jenž za pár měsíců ukončí kariéru, nemá český sport globálně známějšího vyslance. Proč je česká tenistka tak v oblibě? • FOTO: koláž iSport.cz Říká se jí česká lvice, Petra Kvitová už ale zdaleka není jen česká. Její příběh má celosvětový dosah, dokáže upoutat i ty, které tenis extra neoslovuje. To demonstroval její velký pochod do finále Australian Open, jež ztratila po dramatu s Naomi Ósakaovou 6:7, 7:5, 4:6. Vedle fotbalového brankáře Petra Čecha, jenž za pár měsíců ukončí kariéru, nemá český sport globálně známějšího vyslance. Proč je česká tenistka tak v oblibě?

Inspirace V rozhovoru na kurtu s Jimem Courierem se Petra Kvitová tentokrát ubránila slzám • Foto ČTK Američané rádi točí filmy o velkých sportovních příbězích. Letos tomu bylo 25 let od atentátu na krasobruslařku Nancy Kerriganovou, který si objednali lidé z okolí její rivalky Tonyi Hardingové. Zfilmování se dočkal i Zázrak na ledě, slavný triumf hokejového týmu USA složeného z univerzitních hráčů v Lake Placid 1980. I story přepadení Kvitové je bez nadsázky materiál pro hollywoodské scénáristy. Inspirace pro lidi v nouzi. „Jsi šampionkou života," vzkázala Martina Navrátilová své české následovnici, s níž se přátelí. Operatér Kvitové Radek Kebrle dával tenistce pětiprocentní šanci, že se ještě bude někdy měřit s těmi nejlepšími. Tenisový svět pamatuje případ pobodané Moniky Selešové či Rusky Anny Čakvetadzeové, do jejíhož domu v Moskvě se vloupalo šest mužů, kteří ji napadli, svázali a oloupili o peníze a cennosti. Žádná z těchto tenistek už se nevrátila na bývalé pozice. Kvitová je dnes druhou hráčkou světa, vyrovnala si své maximum. Ač jí třetí grandslamový titul kariéry utekl, bude mít další šance. Třeba ve Wimbledonu. Tam opět bude v pozici sentimentální favoritky jako kdysi Jana Novotná.

Křehká silačka Naomi Ósakaová porazila ve finále Australian Open Petru Kvitovou a stane se novou světovou jedničkou • Foto Reuters Nikdo se nezavděčí všem, existuje ale jen zlomek tenistů a tenistek, kteří by byli tak univerzálně milováni jako Kvitová. Když se vrací na turnaje, ráda rozdává dárečky zřízencům i velkým šéfům, je milá, empatická. Nebere se moc vážně. Osobnost Kvitové vystupuje z tenisového prostředí stejně jako její výsledky. Sedmkrát v posledních osmi letech dostala od WTA Karen Krantzcke Sportsmanship Award, v níž se oceňuje profesionalismus, přístup a smysl pro fair play. Tenisová šatna není zrovna dokonalým podhoubím pro pevná přátelství, největším oceněním je, že vás chovají v oblibě samotné hráčky. „Není možné tě neobdivovat," napsala Kvitové na Twitter Ruska Jelena Vesninová. „Dala jsi mi dnes lekci, že se nemám nikdy vzdávat," připojila Tunisanka Uns Džabúrová. Zkušená reportérka ESPN Bonnie Fordová, jež o comebacku Kvitové loni psala rozsáhlou reportáž, pravila, že milejší tenistku snad ještě nepotkala. Na kurtu dračice, pod jejíž palbou úpí sokyně, mimo něj křehce působící dáma, jež má srdce na pravém místě. Občas z ní máte pocit, že dělá raději radost druhým než sobě.

Vychovaná slečna Petra Kvitová zdraví diváky před finále Australian Open • Foto Reuters Vždy poděkuje, usměje se. Ač vydělala jmění, zůstává Kvitová normální holkou odvedle. Ač to v tenisové džungli téměř nejde, ona se lidsky skoro nezměnila od doby, co na WTA Tour začínala. Neláme rakety, nehádá se s rozhodčími, na křivdu reaguje tak, že skloní hlavu a pokračuje. „Nejsme roboti, každý dělá chyby. Jak já, tak paní rozhodčí. A diskusemi stejně vůbec nic nezměníte. Navíc já tak byla vychovaná. Když se mnou táta jezdíval, nesměla jsem házet raketou a rozčilovat se. To bylo jediné, na co hodně dbal. Protože když se tak stalo, nebavil se se mnou. Nevadilo mu, když jsem prohrála, ale hodně mu záleželo na tom, jak jsem se chovala a jestli jsem bojovala," vyznala se loni při Roland Garros.