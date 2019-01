Jakou má Kvitová šanci být jedničkou? Manko na vítězku bude těžko dohánět | iSport.cz

Zítra najde své jméno na druhém místě žebříčku a vyrovná si osobní maximum. Tak vysoko figurovala naposledy v červnu 2015. Na světovou jedničku Ósakaovou bude ztrácet 740 bodů a tohle manko se jí bude v příštích měsících jen těžko dohánět.

Japonka obhajuje po velký turnaj v Indian Wells, který loni vyhrála, 1280 bodů. Kvitová musí hájit své loňské tituly z Petrohradu a Dauhá, celkem jí vypadává za stejné období dokonce 1435 bodů.

Jak bude vypadat v pondělí tenisový žebříček? 1. Naomi Ósakaová (Jap.) 7030

2. Petra KVITOVÁ 6290

3. Halepová (Rum.) 5582

4. Stephensová (USA) 5307

5. Kar. PLÍŠKOVÁ 5100

6. Kerberová (Něm.) 4965

7. Svitolinová (Ukr.) 4940

8. Bertensová (Niz.) 4430

9. Wozniacká (Dán.) 3566

10. Sabalenková (Běl.) 3485

Česká tenistka zamíří dnes přes půl světa do Prahy, kde přistane zítra po poledni. Má naplánovanou tiskovou konferenci, doma se dlouho nezdrží. Už v úterý vyrazí právě do Petrohradu, kde loni vyhrála a letos by měla plnit roli první nasazené. Pořadatelé museli Kvitové garantovat středeční start, ta by tedy měla jít znovu do akce velmi brzy.

Hektické období bude pro osmadvacetiletou Češku pokračovat. Začátkem dalšího týdne, zřejmě v úterý 5. února, by se měla dostavit k brněnskému soudu a vypovídat v případě svého přepadení. Nicméně už je potvrzeno, že ostravské 1. kolo Fed Cupu proti Rumunkám, které proběhne 9. a 10. února, vynechá.

Serveru iDNES.cz to řekl manažer osmadvacetileté české tenistky Miroslav Černošek. "Týden předtím obhajuje titul v Petrohradu, týden poté v Dauhá. Podle mých informací do Petrohradu letí, takže s její účastí (v Ostravě) nepočítám ani já, ani (kapitán) Petr Pála," řekl Černošek.

Jedna velká jízda skončila, po nejlepším začátku sezony za posledních 20 let se mají ale příznivci českého ženského tenisu dál na co těšit.