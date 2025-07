Bohatší Olomouc: místo mladíků hotoví hráči. Zklame Pokorný kouče Baníkem?

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Je to jiná Sigma než před rokem. Tehdy si kouč Tomáš Janotka vytahoval mladíky z béčka a dělal z nich ligové borce. Dnes vítá v kabině hotové fotbalisty, kteří prošli cizinou, Plzní či Slavií. Vítěz MOL Cupu se chová na trhu velkoryseji a odvážněji. Díky triumfu v MOL Cupu a změně majitele je z ní lákavá značka. „Určitě si můžeme víc vyskakovat. Máme možnosti přitáhnout hráče rovnou do základní sestavy,“ přibližuje trenér.

Do Olomouce se začíná chodit za odměnu. Pro hráče se stala Sigma atraktivním místem k práci. Nabídku přijal s potěšením také útočník Daniel Vašulín, jenž cítil, že v Plzni už moc prostoru nedostane. „Ještě cílíme na tři čtyři hráče, potřebujeme mít kvalitně zdvojené posty,“ přiznal kouč Tomáš Janotka na soustředění v Rakousku. „Před režimem, který nás čeká, mám respekt. Prioritou by pro nás měla být liga a poháry takový bonbonek. V lize nám nesmí ujet vlak.“

Na Hané se v létě hlásil nejen vytáhlý útočník Viktorie, ale také záložník nizozemské Bredy (Dominik Janošek), obránce Slavie (Andres Dumitrescu), první brankář Dukly (Matúš Hruška) či zkušení legionáři z polských Gliwic (Tomáš Huk a Tihomir Kostadinov). Prostě pět kusů s jasnými ambicemi na základ.

K nim se po víkendu přidá šikovný středopolař David Tkáč ze Zlína, potencionální náhrada na pozici „desítky“ za Filipa Zorvana. Kluby už jsou podle informací Sportu na všem domluvené. Do Baťova města poputuje základní přestupová suma ve výši deseti milionů korun.

„Potenciál má veliký. Je gólový, už i zkušený. Víme, do čeho jdeme,“ řekl kouč ke Tkáčovi. I podle typologie zápasu se bude trenér rozhodovat, zda postaví pod hrot jeho či Janoška, který je zvyklý hrát níž.

Jeho příchodem to nekončí. Další posily jsou v jednání. Vytipovaní jsou útočníci, křídla, stopeři. Neuskuteční se ovšem návrat Jakuba Pokorného, který volí jinou cestu. Skončí v Baníku? „Věřím, že tam nepůjde,“ prohlásil Janotka. Byl by rád, kdyby jeho kariéra pokračovala v zahraničí. „Doufám, že mě nezklame,“ přál si.

O nabídky nemá Zorvi nouzi

Sigma podle něj udělala maximum, aby oporu defenzivy udržela. Nabídla osmadvacetiletému obránci nadstandardní podmínky, aby ho přešly myšlenky na změnu dresu. „Je logické, že po fantastické sezoně chtěl odejít do ciziny, ale věřím, že kdyby chtěl zůstat v Česku, je u nás. Ale kdo by ho nechtěl?! Hodil by se i do týmů naší top čtyřky,“ mínil.

Podobně se snažil „přemlouvat“ také produktivního ofenzivního záložníka Zorvana. Ani v jeho případě neuspěl. „Chce si vyzkoušet něco jiného a také si vydělat. I když nabízíme podmínky, které se normálně v české lize neodmítají. O nabídky nemá Zorvi nouzi,“ zjistil.

O místo se znovu hlásí útočník Antonín Růsek, jenž dlouho stál kvůli zranění. „Strašně dře,“ ocenil Janotka. „Je vidět, že se neustále posouvá. Ještě není tam, kde bychom ho všichni chtěli mít. Ale je to na hodně dobré cestě,“ pochvaloval si.

V Olomouci po skvělém ročníku vystoupili z průměru, pokladna je plnější a ambice větší. Do volných fotbalistů se nebojí klub pořádně investovat, přesvědčit je financemi. „Ale nechceme chodit do nějakých nesmyslů a dostat se do kolotoče přeplácení hráčů,“ ujistil třiačtyřicetiletý trenér, jenž chystá tým na čtvrté předkolo Evropské ligy.

Podle jmen na soupisce už je jisté, že bude Sigma silnější než v předchozí sezoně, kdy slavně triumfovala v domácím poháru a v Chance Lize uzavřela elitní šestku.