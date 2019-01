Černošek o povaze Kvitové: Dokáže chytit za srdce. Je svá a vždy poděkuje | iSport.cz

Věřil v dokonalý happy end, po neúspěšném finále Australian Open s Naomi Ósakaovou ale Miroslav Černošek poslal Petře Kvitové zprávu: Austrálie byla excelentní, žij jen v tom pozitivním!

Máte rád velké příběhy. Kam byste na své osobním žebříčku zařadil to, co Petra Kvitová za poslední dva roky dokázala?

„Přemýšlel jsem nad tím. Říkám to jen v lehké nadsázce, ale podle mě je to námět pro hollywoodský film. Ten příběh je neuvěřitelný. Holka z Fulneku se dostala na vrchol tenisové pyramidy, vyhrála dvakrát Wimbledon, který znamená nejvíc. Pak se propadla do pekla, byla skoro na hranici života a smrti. Byla tak zraněná, že si myslela, že už se nikdy nevrátí. A znovu se dostala na vrchol. Tak jak to umějí Amíci uchopit, tak je to vážně typický příběh pro Hollywood. Zkusím na tom popracovat.“ (úsměv)

Vy jste byl první, komu Petra volala, když ji útočník pořezal. Přijde vám to celé pořád jako zázrak?

„Když mi volala, nevěděl jsem přímý rozsah poškození. Ale pak, když jsem viděl, co se vlastně stalo… Viděl jsem jemnou práci pana doktora Kebrleho a co všechno musel odvést za zákroky. Viděl jsem zničenou ruku Petry. Zažil jsem ji v půlce března, když se snažila chytnout raketu. A pak jsem s ní byl v Paříži, kde vyhrála první kolo grandslamu. To je opravdu něco. Její um, vůle a touha se vrátit byla úžasná. Musím říct, že ona je opravdu česká lvice, která dokáže překonat problémy, jež by řadu lidí úplně složily. Fyzicky i psychicky.“

Co se vám jako člověku, jenž se o ni marketingově stará celou kariéru, líbí dnešní pozice Kvitové? Ona je bez nadsázky sentimentální favoritkou celého tenisového světa. Lidé jí přejí, mají ji rádi. A to i soupeřky. Tohle není vůbec běžné v tenisovém prostředí.

„Každý pochopí, že pro manažera je velice příjemné mít hráče, který je tak oblíbený a je oblíbený i mezi hráčkami, což je nejcennější. To, že ji mají rádi lidi, je hezké. Ale že se k ní tak chová i nejbližší okolí, kolegyně ze šatny, to je výjimečné. Je to opravdu příběh o holce, která umí a má na to. Petra je svá. Všichni víme, jak to s ní na kurtu je. Dokáže každou porazit, dokáže taky nečekaně prohrát. Ale má prostě něco do sebe. Ne často se podaří člověku takového sportovce mít.“