Jen divadélko pro fanoušky! Zklamaná legenda vypráví o vábení Sparty

Byl konec srpna 2018. Sparta v kabátě z ostudy vypadla z Evropské ligy s nazdárky ze Subotice. Vytočená rudá obec řvala vzteky nad lajdáckou cizineckou legií v mančaftu a letenský štáb musel něco udělat.

Něco, čím by zabodoval. S velkou pompou povolal zpátky Jiřího příznivci přezdívaného »Feri«. „S Jirkou Novotným navazujeme spolupráci. Bude sledovat hráče a pomáhat jako individuální trenér,“ oznámil tehdy klub. A pak tahle spolupráce rychle a potichu vyšuměla. „Čekal jsem to. Vzali mě jen kvůli fanouškům,“ pověděl teď Blesku Novotný.

„Před Vánoci mi volal trenér Zdeněk Ščasný, že to chce se mnou řešit osobně. Řekl mi, že mi nemůže dát zajímavou nabídku a že trenéry berou z vlastních zdrojů,“ popsal průběh svého konce »Feri«.

Ščasný! To jméno se mu táhne kariérou jako červená nit. Jako hráč musel kvůli němu odejít ze Sparty do Liberce a poté ještě z Mostu do Blšan. Jednoho napadá, že se Novotný na Letné chytne jen tehdy, až už tam Ščasný nebude… „Já to beru tak, že se klub takhle rozhodl,“ usmál se Jiří bez špetky zloby.

„Samozřejmě že budu Spartě fandit dál. Viděl jsem teď zápas s Kyjevem a nebylo to špatné. Snad je to obrat k lepšímu,“ řekl s vírou v lepší příští svého milovaného týmu Jiří Novotný.