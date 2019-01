TOP 50 mocných českého fotbalu: Baroš, pan Video, Košťál i "Králík" | iSport.cz

POŘADÍ NA 41. - 50. MÍSTĚ | Deník Sport v tradičním seriálu opět hledá 50 nejmocnějších lidí českého fotbalu. Do páté desítky v letošním ročníku patří třeba kouč Sparty Zdeněk Ščasný, hrající legenda ostravského Baníku Milan Baroš nebo zkušený rozhodčí Pavel Královec. Jaké je kompletní pořadí na 41. - 50. místě?

Karel Poborský roli asistenta reprezentace odmítl, u národního týmu by si představoval roli s větší zodpovědností

Karel Poborský roli asistenta reprezentace odmítl, u národního týmu by si představoval roli s větší zodpovědností • Foto Profimedia.cz

Karel Poborský roli asistenta reprezentace odmítl, u národního týmu by si představoval roli s větší zodpovědností • Foto Profimedia.cz

+1 MÍSTO | Hoteliér z Kaprunu se dál sem tam fotbalem baví jako lobbista, který využívá starých kontaktů. Se žádostmi o zprostředkování či radu se na něho obracejí fotbaloví bossové (má vliv na Berbra i Svobodu), mnohá personální rozhodnutí jim prý vnuknul on (viz Chovanec a komise rozhodčích).

48. Milan Baroš (útočník Baníku)

V ŽEBŘÍČKU NOVÝ | Jedna z tváří ligy, což přináší jisté výsady. Ikona Baníku, v němž má silné slovo u majitele Václava Brabce, i celého regionu. Když dostal pětizápasový trest a pokutu, vypadalo to, že Slezsko vyhlásí přinejmenším Praze válku. Pustí-li se do kritiky fotbalových poměrů, má to náležitý ohlas.