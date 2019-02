Samice, dříčka i krásná Slovenka! NEJ snowboarďačky a lyžařky na MS

Sanna Lüdiová (32) - skicross

Lvice. Blonďatá Švýcarka se posledních pět let trápí se zdravotními problémy. Zlomeniny, zranění kolen, potrhané vazy a záhadné virové onemocnění. Přesto se Sanna nevzdala a vrátila se na svahy. V probíhající sezoně patří do nejlepší desítky ve Světovém poháru a na šampionátu v USA pošilhává i po medaili. Byla by to pro ni velká odměna za neskutečnou dřinu.