„Moje tělo se mění každým dnem... Všecko se tak nějak zvětšuje. Náš chlapeček roste jako z vody. A já s ním. Je neskutečný zázrak, co naše ženské tělo dokáže... Že umí vytvořit takový malý poklad, jakým pak miminko je. Nepřestává mě to fascinovat. Každý den zas a znovu,“ vyznala se u těhotenského obrázku.

„Když se vidím v zrcadle, nevěřím vlastním očím, že to lze. A trochu se taky děsím, jak to bude pokračovat. Ale jedno vím jistě. Je to nádherný,“ dodala.