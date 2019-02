Největší hit při nudném Super Bowlu: první muži mezi roztleskávačkami!

Bylo na nich znát, že prožívají životní moment. Napoleon a Quinton během Super Bowlu zářili štěstím a neustále se smáli. Vždyť se jim splnil sen. Oba muži patřili do skupiny čtyřiceti roztleskávaček Los Angeles Rams, jež vystoupili během Super Bowlu.

„Nemohl jsem se přestat usmívat,“ popsal stroze své pocity Peron a stejně na tom byl i kolega Jinnies. Co na tom, že jejich tým prohrál 3:13 s New England Patriots. Pro dva tanečníky nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se a to se jim podařilo.

Navíc nejen na sociálních sítích jim lidé vyjadřují podporu a fandí jim. „Myslím, že jsme přinesli jinou, novou energii. Je to jako pohádka,“ rozplýval se Quinton Peron. Za to hráči z Los Angeles Rams, které tanečníci povzbuzovali, byli zdrceni z porážky.