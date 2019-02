Super Bowl: Patriots udolali Rams a vládnou NFL. Rozhodl jediný touchdown | iSport.cz

Poslednímu zápasu sezony NFL vládly obrany. Po prvním poločase vedli Patriots díky proměněnému field goalu Stephena Gostkovskiho 3:0. Jednalo se o nejmenší počet bodů v prvním poločase od Super Bowlu IX, tedy od roku 1975.

Rams dokázali zapsat první body až ve třetí čtvrtině a stejně jako u soupeře to bylo po field goalu, který proměnil ze vzdálenosti 53 yardů Greg Zuerlein. Za stavu 3:3 se duel překlenul do závěrečného dějství a 53. Super Bowl se tak zapsal do historie tím, že v něm v prvních třech čtvrtinách nebyl k vidění ani jeden touchdown.

Toho se více než 80 tisíc diváků dočkalo až v 8. minutě čtvrté čtvrtiny a byl klíčový pro vývoj celého finále. Předcházel mu pas Toma Bradyho na Roba Gronkowskiho, který zachytil 27 yardovou přihrávku a přiblížil Patriots k end zóně. Hned následující rozehrávka znamenala touchdown, pro který si doběhl Sony Michel a nasměroval New England k zisku šestého Super Bowlu.

Vítěznou pojistku přidal 1 minutu a 16 sekund před koncem muž, který skóre finále otevřel. Gostkovski proměnil svůj druhý field goal v zápase a upravil na konečných 13:3 pro Patriots, kteří se tak mohli pošesté v historii radovat ze zisku trofeje Vince Lombardiho.

„Je to skvělý den pro náš tým. Všechno se to stalo díky hráčům. Po celý rok tvrdě pracovali a všichni do jednoho jsou dnes šampiony. Rams jsou dobrým týmem, ale nám se podařilo zastavit všechny jejich běhy a dostat se na quarterbacka. Je to pro nás sladké vítězství. Mnoho lidí nás v polovině sezony odepisovalo, ale ukázali jsme, že jsme stále tu,“ uvedl po zápase trenér New England Patriots Bill Belichick.

„Fanoušci Patriots! Toto je vaše šesté vítězství za posledních 18 let, to je skutečně bezprecedentní úspěch. Jsem za něj vděčný všem hráčům a trenérům. Dva muži jsou tu ale výjimeční a tvoří historii NFL. Bill Belichick a Tom Brady. Díky jejich tvrdé práci a skvělému vedení mohu znovu říct, že všichni Patrioti jsou opět šampioni,“ řekl po vítězném Super Bowlu majitel New England Patriots Robert Kraft.

