Trenérka pražských cheerleaders Kolářová staví kamarádství nad medaile

„Přej a bude ti přáno. Věř ve výhru, ale měj na paměti, že tvá soupeřka je i tvou kamarádkou.“ Takové myšlenky vyznávají členky Prague Eagles Cheerleaders. Nejznámější z nich je Nicole Kolářová, která v roce 2016 obsadila třetí místo ve sportovně-společenské akci Díky, trenére. „Soutěž mi dala hodně do života i do trenérské kariéry. Setkala jsem se s tolika skvělými lidmi,“ děkuje dnes 28letá učitelka mateřské školky, navíc manažerka a koučka tří věkových kategorií oddílu. V době protiepidemických opatření se snažila své svěřenkyně podporovat i po mentální stránce. „Tak, aby na ně odloučení dopadla co nejméně,“ vysvětluje Kolářová, jež připravila pro projekt Díky za VZPruhu (Všeobecné zdravotní pojišťovny) pohybovou výzvu.