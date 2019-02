Miliony jsou na cestě. Za co dostane hokejista Tlustý pořádný balík peněz?

V NHL nasázel soupeřům 89 gólů a přihrál na 88 branek. Celkem si Jiří Tlustý vydělal za velkou louží přes 8 milionů dolarů hrubého. Předčasný konec profesionální kariéry pro šikovného útočníka ale znamenal zastavení velkého finančního příjmu.

Na rozdíl od jiných borců myslel na budoucnost a kromě spoření i investoval. Koupil několik nemovitostí nebo si pořídil vinný sklep na jižní Moravě. Navíc obchoduje s výživovými doplňky.

Peníze ale vložil i do akcií, kde se mu zhodnocují další miliony korun. „Lidem, kteří mi podobné věci spravují, sice věřím, ale je dobré to kontrolovat,“ řekl Tlustý pro Hospodářské noviny, kde i prozradil, že by si měl brzy přijít na další miliony.

Když musel ze zdravotních důvodů předčasně ukončit kariéru, tak byl pojištěný a čeká na vyplacení pojistného plnění. „Měla by to být slušná injekce až v milionech korun,“ uvedl Tlustý, který je nyní i hokejovým expertem stanice O2 TV Sport.