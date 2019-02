Co manažerovi Hrdličkovi nejvíc komplikuje práci? Plíšková není opička!

Televizní komentátor ví, o čem mluví. Svoji milou zná jako nikdo. „Je to neuvěřitelně zábavná a milá holka. Uvědomuje si, že pro tenis dělá absolutní maximum, ale už jí taky osud připravil situace, díky nimž moc dobře ví, že tenis není všechno,“ upozornil.

Právě kamenná tvář jeho manželky mu práci lehce komplikuje. „Na jednu stranu je to škoda a mě to mrzí z pohledu PR manažera, protože bych ji chtěl lidem u nás i ve světě ukázat takovou, jaká opravdu je,“ popsal Hrdlička.

Na stranu druhou však bývalý fotbalista oceňuje, že se jeho láska nikde nepřetvařuje. „Není taková, že by se někde předváděla, není to pro ni tak důležité.“ O to víc zaskočeni sponzoři jsou, když nynější hvězdu tenisového nebe poznají blíž. „Jsou překvapení, jaká je to super holka.“

Vždyť je to právě osobitý přístup, co Plíškové u fanoušků přináší kladné body. Řídí se mottem; co na srdci, to na jazyku. „Ona nezná přetvářku, všechno řekne tak, jak si myslí,“ doplnil Hrdlička.