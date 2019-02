15 měsíců natvrdo! Soud potrestal Řepku za zpronevěru i útoky na exmanželku

Soudkyně se ztotožnila s tvrzením obžaloby, že Řepka prodal své známé za 1,2 milionu korun mercedes, který v té době už nevlastnil. Vlastníkem luxusního vozu byla firma K & H a Řepka s autem jezdil na základě nájemní smlouvy. Ženu na to sice při předání peněz upozornil, tvrdil jí ale, že nebude problém na ni vůz do dvou či tří měsíců přepsat. Ve smlouvě, kterou spolu sepsali, se zavázal, že pokud mercedes nepřevede do roka, zaplacenou částku ženě vrátí. To se však nestalo.