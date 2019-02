Vybral si ji v katalogu, u poroty neuspěla. Abrahamova přítelkyně pohořela v Miss

Roky si vydělává tím, že jezdí po Velkých cenách v závodech silničních motocyklů a před startem drží deštník nad hlavou jezdce. Hana Vágnerová se dokonce i do jednoho z nich zamilovala. Nebo spíš on si vybral ji přes katalog. Karel Abraham měl totiž nafotit reklamní snímky pro módní značku a dostal šanci zvolit si modelku, která s ním bude pózovat.

Volba padla na Hanu a hned se do ní zakoukal. „Po focení mě pak uháněl,“ prozradila modelka, jejímž největším cílem bylo dostat se do světové modelingové soutěže přes účast na Miss Czech Republic. „Je to moje poslední velká příležitost,“ upozornila Vágnerová. Bohužel porota nakonec vybrala jiné slečny.

Alespoň tak bude mít více času na svého partnera, se kterým střídavě žije v Brně a Monaku, kde má závodník hlášený trvalý pobyt.

„Trávím v Monaku dost času a je to pro mě odpočinkové místo. Když jsem totiž v Brně, vždycky je tu hodně zařizování a schůzek. Se mnou v domě bydlí třeba Mick Doohan, bývalý skvělý závodník. Teď si píšeme s Tomášem Berdychem, že se musíme potkat,“ prozradil před časem Abraham.