Výsměch Sáblíkové! Odměna za triumf na MS? Víc dostanou i skokanky

Mít devatenáct titulů mistryně světa a být třeba sjezdařkou nebo biatlonistkou, měla by úplně vystaráno. Jenže Martina holduje dlouhým nožům. A to je sport, ve kterém nelétají velké prachy jako v jiných zimních odvětvích. Vždyť i šampionka mezi skokankami na lyžích – disciplíně, která je ještě míň na očích než rychlobruslení – má za světové zlato větší prémii (182 tisíc korun) než Sáblíková (136 tisíc).

Svatý grál

Možná i proto Mar tina po galapředstavení v německém Inzellu povídala: „Největší odměna je na mém krku v podobě zlaté medaile.“ V součtu za oba tituly si vydělala 272 tisíc, což je jen o fous víc, než kolik přinesl mistrovský vavřín na začátku února Evě Samkové (snowboardisté měli na MS stejné odměny jako ve Světovém poháru). Nicméně sezona rychlobruslařce ještě nekončí a na jejím závěru číhá svatý grál závodů na ledovém oválu. Za titul mistryně světa ve víceboji je totiž vypsána odměna 22 tisíc dolarů – tedy půl milionu korun.

Terno za piruety

Jenže to je pořád jen třetina toho, co získají nejlépe dotovaní individuální šampioni zimních sportů. A těmi jsou – pro někoho možná překvapivě – nejlepší krasobruslař a krasobruslařka světa. Ač jsou vypláceni stejnou federací jako Sáblíková, čeká na ně v přepočtu téměř 1,5 milionu korun. Co za tím hledat? Sledovanost, rozšířenost, konkurenci, popularitu, prodej televizních práv. To jsou prvky, které se promítají do mistrovských prize money.

Odměny pro zimní mistry Sport Kde Odměna v kč Krasobruslení Saitama 1 456 000 Sjezdové lyžování Aare 1 094 000 Skoky na lyžích(muži) Seefeld 697 000 Biatlon Östersund 645 000 Rychlobruslení (víceboj) Calgary 500 000 Běh na lyžích Seefeld 387 000 Severská kombinace Seefeld 323 000 Snowboarding Solitude 256 000 Skoky na lyžích (ženy) Seefeld 182 000 Rychlobruslení (tratě) Inzell 136 000

Jedna šance za dva roky versus čtyři tituly ročně Každý titul má jinou cenu. A to nehledě na prize money za něj vypsané. Zatímco Sáblíková může každý rok získat až tři (3000, 5000, víceboj), zmíněné skokanky mají šanci na jediný individuální za dva roky. I sjezdaři a běžci mají šampionát ob rok, nicméně vzhledem k počtu disciplín můžou urvat klidně čtyři zlata. A o stejný počet titulů mezi jednotlivci jezdí i biatlonisté – a to dokonce každý rok (kromě sezony, kdy se konají olympijské hry).